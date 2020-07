LEGO Ideas Grand Piano: presentato il nuovo set #21323

Arriva il LEGO Ideas Grand Piano! E’ stato presentato pochi minuti fa il nuovo set LEGO # 21323 Ideas Grand Piano, approvato nella prima sessione di review del 2019 (dopo essere stato “messo in sospeso” durante la terza sessione di review del 2018) insieme al LEGO Ideas # 21323 Pirates of Barracuda Bay, già disponibile per l’acquisto su LEGO Shop @ Home e al progetto di 123 Sesame Street (del quale siamo in attesa di sapere quanto arriverà sugli scaffali).

Originariamente in lizza insieme al progetti Dinosaur Fossils, diventato poi il set LEGO Ideas # 21320 Fossili di dinosauro e disponibile per l’acquisto su LEGO Shop @ Home, il nuovo set LEGO # 21323 Ideas Grand Piano deriva dal progetto Playable Lego Piano e nasce dall’idea di un appassionato costruttore LEGO e di musica, che lo ha progettato replicando con i mattoncini gli intricati elementi di un vero pianoforte a coda.

LEGO Ideas Grand Piano: il progetto

Queste le parole con le quali SleepyCow (Donny Chen), l’autore del progetto da cui nasce il set LEGO # 21323 Ideas Grand Piano, ha presentato il progetto sulla piattaforma LEGO Ideas:

Il Pianoforte a coda, uno degli strumenti più complessi di tutti i tempi, è ora in forma di Lego. Da quando ho iniziato ad imparare la musica, ho sempre voluto costruire un pianoforte con i mattoncini LEGO. I miei studenti mi hanno anche chiesto più volte di studiare il funzionamento interno di un pianoforte. Penso che sarà ottimo per insegnare agli studenti la meccanica del pianoforte. Ho visto molte persone farlo in modi diversi, ma ho deciso di fare la mia versione, oltre a cercare di renderlo il più simile possibile a un vero pianoforte con proporzioni corrette. Rendere il pianoforte LEGO suonabile è stato il mio obiettivo principale quando ho progettato questo modello e, allo stesso tempo, la parte più impegnativa della costruzione. Finire il modello e vederlo funzionare senza problemi mi ha dato grande soddisfazione. Ho passato molto tempo seduto lì a giocare con i tasti del pianoforte LEGO, immaginando i suoni di un vero pianoforte. Questo è un grande esempio della creatività e della diversità dei mattoni LEGO. Quando non costruisco con i mattoncini LEGO, sto insegnando, accordando o scrivendo musica sul mio pianoforte. Così, quando ho scoperto LEGO Ideas per la prima volta, sapevo di voler costruire qualcosa che non solo combinasse le mie due passioni, ma che fosse anche visivamente stupefacente. È davvero un onore vedere la mia idea portata in vita dalle persone di talento del Gruppo LEGO e spero che porti gioia a tutti gli altri appassionati di musica che hanno votato l’idea sulla piattaforma LEGO Ideas.

Il set Ideas

E’ un set che garantisce una costruzione completamente immersiva, grazie alle tecniche costruttive impiegate, al motore e al sensore infrarossi gestiti dallo Smart Hub intelligente della famiglia LEGO Powered Up e alla tastiera funzionanti. Quando infatti il set viene combinato con la App LEGO Powered Up, i costruttori più talentuosi possono diventare anche musicisti, grazie a questo primo set di pianoforte realmente funzionante e in grado di suonare vera musica. Pur essendo un set della linea LEGO Ideas, la confezione presenta il layout della linea “18+” recentemente introdotta per identificare i set destinati ad un pubblico di appassionati adulti. Una volta costruito il set, gli appassionati potranno cimentarsi nel suonarlo utilizzando l’app LEGO Powered Up che consentirà loro il pieno controllo dei tasti del pianoforte.

In alternativa, chi semplicemente godersi il frutto di una costruzione lunga, sfidante e mai noiosa, potrà scegliere di utilizzare la funzione “auto-play” dell’APP e godersi i toni soavi di una delle dieci canzoni preimpostate disponibili. Il set include tutte le caratteristiche di un vero pianoforte a coda per dare un’autentica esperienza musicale in forma di mattoncini LEGO: una tastiera rimovibile a 25 tasti, il classico coperchio superiore che può essere aperto e tenuto in posizione dal tipico supporto, il copritastiera che può essere aperto o chiuso e il leggio per gli spartiti (per lo smartphone su cui far girare l’APP nella fattispecie), un’autentica azione a martello dei martelletti sulle “corde”, una pedaliera funzionante, i piedini retrattili per spostarlo e la classica “panca” regolabile in altezza per il musicista che contribuiscono a rendere il LEGO # 21323 Ideas Grand Piano tanto bello quanto funzionale e funzionante. Una volta costruito, il nuovo set LEGO Ideas da 3.662 pezzi è fatto per diventare un modello espositivo spettacolare per qualsiasi stanza, alto oltre 22,5 cm, largo 30,5 cm e profondo 35,5 cm quando è chiuso.

Le caratteristiche

Questi i dati del set:

3.662 pezzi

altezza 22,5 cm, larghezza 30,5 cm e profondità 35,5 cm

età: 18+

prezzo = € 349,99

Il set è già presente nella sezione LEGO Ideas del sito LEGO Shop @Home e sarà in vendita in esclusiva sul sito e nei LEGO (Certified) Store a partire dal prossimo 1° agosto 2020.