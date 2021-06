LEGO Ideas ci riporta indietro nel tempo con il set della macchina da scrivere

LEGO e il Team LEGO Ideas hanno presentano oggi il set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere. Uscito “vincitore” dalla terza sessione di Review del 2019 insieme ai progetti del 30esimo anniversario di Seinfeld e della casa di Home Alone – Mamma ho perso l’aereo, il nuovo set farà certamente la gioia degli scrittori più esperti e degli appassionati di tutto ciò che è vintage.

Progettata da Steve Guinness, appassionato di mattoncini e AFOL Designer nel suo tempo libero di Chester, nel Regno Unito, la Macchina da scrivere LEGO Ideas è basata su un modello di macchina da scrivere in uso in un’epoca del recente passato, proprio come la Erika Model 10 usata dal fondatore del Gruppo LEGO Ole Kirk Christiansen e che si intravede in tante delle foto che lo ritraggono al lavoro alla sua scrivania. Il progetto originale caricato sulla piattaforma LEGO Ideas aveva la “scocca” di colore nero, ma per rendere omaggio alla propria storia, LEGO ha deciso di cambiare il colore da nero a sand green (verde salvia).

(Credit photo: brickfinder.net)

Il modello realizzabile con il set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere però, non replica semplicemente l’estetica di una vera macchina da scrivere, ma riproduce anche la funzione e la tattilità di una vera macchina da scrivere. Una volta costruito infatti, battendo sui tasti-lettera si potrà vedere il corrispondente movimento dei cosiddetti martelli (ovvero gli elemento che vanno a premere il nastro inchiostrato contro il foglio di carta). Movimento che, collegato al carrello, lo farà muovere in sincrono con la digitazione insieme al rullo, così che quest’ultimo possa essere alimentato con veri fogli di carta. Il modello è dotato inoltre del comando di selezione del colore di stampa che come nelle vere macchine da scrivere, serve a posizionare il nastro inchiostrato, tipicamente bi-colore (rosso e nero) nella corretta posizione rispetto ai martelli. Il set include infatti anche la riproduzione del nastro inchiostrato stesso.

In omaggio all’epoca dell’arte perduta della scrittura delle lettere, il set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere include una lettera scritta a macchina e firmata a penna da Thomas Kirk Kristiansen, presidente del Gruppo LEGO e membro della quarta generazione della famiglia che ancora oggi possiede privatamente l’azienda.

Parlando del suo progetto, Steve Guinness ha dichiarato:

“Volevo creare qualcosa di totalmente diverso da qualsiasi cosa che LEGO abbia mai fatto prima e dimostrare che con i mattoncini si può realizzare davvero qualsiasi cosa. Ho comprato una macchina da scrivere d’epoca per la mia ricerca e poi ho lavorato sulla replica del meccanismo che muove il rullo e aziona i martelli alla pressione dei tasti-lettera fino a quando non sono stato soddisfatto della funzionalità e del design. Spero che porti nostalgia ai fan adulti come me, e meraviglia e curiosità ai fan più giovani che potrebbero non aver mai visto una vera macchina da scrivere!”

Steve Guiness con i suoi due prototipi usati per partecipare a LEGO Ideas

(Credit photo: cheshire-live.co.uk|@thebrickconsultant)

L’invenzione e la produzione delle prime macchine da risalgono all’inizio del 18° secolo, mentre il design di Steve Guinness e del team di progettazione di LEGO Ideas che lo ha sviluppato e reso un set ufficiale si sono rifatti agli spunti stilistici delle moderne macchine da scrivere del 20° secolo, che ancora oggi possono vantare un nutrito stuolo di appassionati e collezionisti.

Federico Begher, VP of Global Marketing di LEGO ha commentato:

“Non è difficile capire perché le macchine da scrivere vintage abbiano un fascino così duraturo, e l’incredibile replica di Steve è una storia di successo LEGO Ideas assolutamente degna. Per molti, la fuga dal mondo connesso alla semplicità della macchina da scrivere è un’esperienza simile al processo mentale di costruire con i mattoncini LEGO. Qui abbiamo un set LEGO che combina questi due mondi senza soluzione di continuità e, come le sue controparti nella vita reale, è qualcosa che gli appassionati dei mattoncini LEGO saranno orgogliosi di mostrare nelle proprie case”

Il set LEGO Ideas #21327 Macchina da scrivere sarà disponibile per l’acquisto in anteprima dal prossimo 16 giugno per gli utenti VIP di lego.com e dal 1° luglio in poi per tutti.

