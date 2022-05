Per celebrare il famoso dipinto” Notte Stellata” di Vincent van Gogh, LEGO ha presentato il nuovo set LEGO Ideas #21333 Vincent van Gogh – Notte stellata, realizzato in collaborazione con il Museo di Arte Moderna di New York (MoMa) e basato sulla proposta che Truman Cheng ha condiviso sulla piattaforma LEGO Ideas.





Il nuovo set, che sarà acquistabile dal 1° giugno, ha avuto origine dal progetto uscito vincitore dalla seconda sessione di review del 2020 della piattaforma LEGO Ideas insieme a quello che ha dato origine al set LEGO Ideas #21331 Sonic the Hedgehog Green Hill Zone (» Clicca qui per vedere la scheda prodotto del set), quest’ultimo però già disponibile fin dall’inizio di quest’anno (era rimasto in sospeso in attesa di giudizio dalla sessione di review precedente.

Introdotto da un suggestivo video postato sull’account Twitter ufficiale di LEGO, il set riproduce la magia dei colori scelti da Van Gogh per la sua “Notte Stellata”.

Hope is in the stars! Create your own brick masterpiece with the LEGO Ideas The Starry Night set. Available to LEGO VIP and MoMA Members from May 25 and to all from June 1. https://t.co/vdb05jdPj7 pic.twitter.com/gIcnfqpR6c — LEGO (@LEGO_Group) May 17, 2022

Il set.

Il set è composto da 2.316 mattoncini e include la riproduzione delle stelle scintillanti, della luna ipnotica e del villaggio addormentato della Provenza, che prendono vita in modo spettacolare riproducendo tutte le pennellate vorticose dell’artista. Il set è perfetto per essere esposto su un mobile oppure, grazie agli specifici accessori grazie anch’essi inclusi, appeso alla parete come un vero quadro.

Osservando il set frontalmente, si avrà l’impressione di avere davanti un’opera 2D, piatta. In realtà, come potete vedere dalle immagini sottostanti, l’opera è in 3D su più livelli.

Per onorare al meglio il celebre artista, il set include anche una Minifigure di Van Gogh, completa di pennello, tavolozza, cavalletto e un piccolo dipinto stampato su uno speciale elemento LEGO. Inoltre, nell’angolo in basso a destra è possibile aggiungere uno stand costruibile e ruotabile sul quale fissare la Minifigure stessa e far sembrare che l’Artista in miniatura stia riproducendo l’opera grande.

Truman Cheng, dottorando in robotica medicale (sta lavorando allo sviluppo di endoscopi robotizzati), oltre ad essere un artista (disegna e dipinge) egli stesso, è anche un appassionato di mattoncini, e proprio mentre stava giocando con i mattoncini LEGO si è reso conto che, impilandoli insieme ad intervalli casuali, si riusciva ad ottenere lo stesso effetto delle iconiche pennellate di Van Gogh, e da lì, la nascita della sua idea! Proprio Truman ha dichiarato:

“Trovare trucchi e tecniche per catturare l’aspetto del dipinto originale è stata un’ottima occasione per stimolare la creatività “, ha detto Cheng, raccontando il suo progetto. La pennellata va in molte direzioni sia nella luna che nelle nuvole vorticose, quindi è stato necessario utilizzare mattoncini e inserti LEGO di diverso tipo, come i bracket e le clip.”

Parlando della decisione di trasformare il dipinto in un vero set in mattoncini, Federico Begher, Head Global Marketing, ha dichiarato:

“Ciò che rende la Notte Stellata così irresistibile è il lavoro espressivo del pennello e i colori vivaci presenti in tutto il dipinto, che raccontano la storia del sogno eterno dell’umanità. Il design di Truman era di per sé un capolavoro, capace di mostrare quanti diversi elementi e tecniche LEGO potevano essere utilizzate per rappresentare l’iconico dipinto di Van Gogh. Nel Gruppo LEGO, vogliamo ispirare il mondo ad essere creativo, quindi siamo incredibilmente orgogliosi di aver dato vita a questo set in collaborazione con un’istituzione iconica come il MoMA, consentendo ai fan di diventare artisti grazie ai mattoncini, creando e mostrando il proprio capolavoro”.

Anche Sarah Suzuki, Direttore Associato del Museo d’Arte Moderna (MoMA), che non solo è la “casa” del dipinto originale fin dal 1935 ma ha anche partecipato alla progettazione del set, ha contribuito con un suo commento:

“Al MoMA, celebriamo l’opportunità di mettere in contatto l’arte con il pubblico. Siamo entusiasti di far parte di un nuovo modo di dare vita al celebre dipinto di Van Gogh e di ispirare l’impulso creativo in persone di tutte le età“.

LEGO Ideas #21333 Vincent van Gogh – Notte stellata



Le caratteristiche

Età: 18+ (Adults Welcome)

Misure: altezza: 38 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 28 cm di profondità

Pezzi: 2.316 pezzi

Inclusi nel set:

– 1 minifigure di Vincent Van Gogh , completa di cavalletto con dipinto, pennello e tavolozza dei colori

– accessori ed elementi appositi per poter appendere il set a parete

Prezzo: € 169,99

Il progetto originale

Il design ideato da Truman Cheng (aka legotruman) reimmagina e reinventa il dipinto originale, trasformandolo in una scena 3D, con una forte enfasi sulla riproduzione delle pennellate iconiche dell’artista e sulla sua scelta dei colori.

Il progetto, uscito vincitore dalla seconda sessione di review del 2020 della piattaforma LEGO Ideas

include diverse tecniche che riproducono le splendide pennellate di Van Gogh. La nuvola vorticosa viene replicata con elementi a clip e con le loro controparti “a staffa”. Elementi plate (i pezzi sottili con stud a vista) vengono impilate per riprodurre le colline e i cespugli. Elementi slope (parti curve) vengono sovrapposti per replicare le forme del cipresso. Sulla destra, altri elementi plate vengono impilati gli uni sugli altri per poi inclinarsi verso il basso e riprodurre le pennellate angolate all’interno della nuvola illuminata dalla luna. Fa parte del progetto anche la Minifigure di Vincent van Gogh, che lo rappresenta mentre lavora al dipinto reale grazie al pennello, alla tavolozza e al cavalletto del quale è accessoriata. Sul cavalletto, ovviamente, la riproduzione in scala con la Minifigure dell’opera del Maestro.

Truman (a questo link il suo profilo instagram) è un appassionato di mattoncini di Hong Kong e studia robotica medica per la progettazione di endoscopi chirurgici a controllo magnetico. Ovviamente, un altro suo hobby è il disegno e la pittura, sia “su carta” che tramite strumenti digitali. Qualora foste interessati ad approfondire la conoscenza con l’autore del progetto dal quale deriva il nuovo set, a questo link potrete leggere (in inglese) la sua intervista rilasciata in occasione del suo ingresso nel 10K Club (la cerchia, ormai non più così ristretta, degli autori dei progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nei tempi previsti per raggiungerli e che hanno quindi visto i rispettivi progetti accedere alla fase di review)

Il vero dipinto

La Notte stellata (De sterrennacht) è un dipinto del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzato nel 1889 e conservato al Museum of Modern Art di New York. Vera e propria icona della pittura occidentale, il dipinto raffigura un paesaggio notturno di Saint-Rémy-de-Provence, poco prima del sorgere del sole.

Dopo che Van Gogh accettò di farsi ricoverare nella clinica per alienati mentali di Saint-Rémy de Provence, venne preso da un vero e proprio furore creativo e realizzò una notevole mole di dipinti, tra i quali La Notte Stellata. La maggior parte degli esperti concorda nel sostenere che sia stata dipinta poco prima dell’alba del 19 giugno 1889, datazione avallata da una lettera di pugno dello stesso artista, desideroso di comunicare al fratello di aver realizzato «un paesaggio con gli ulivi e anche uno studio di un cielo stellato». L’opera è anche uno degli ultimi dipinti che realizzò l’artista prima di terminare tragicamente la propria vita. L’opera ritrae un paesaggio di campagna nella notte, nel quale le finestre sono illuminate dalle luci domestiche mentre la falce di luna illumina un cielo nel quale si agitano turbini inquietanti. Sotto ad un cielo costellato di stelle, con una falce di luna in alto a destra, Vincent van Gogh dipinge un paesaggio di campagna nel quale, al centro e in basso, si trova una chiesetta con un alto campanile. Intorno ad essa vi sono delle semplici case di campagna con le finestre illuminate. Un grande cipresso interrompe il paesaggio a sinistra sotto la Notte stellata. Oltre il villaggio, a destra, si nota, invece, un fitto bosco che sembra abbattersi sul villaggio come un maremoto. Infine, all’orizzonte colline e montagne lontane, sembrano onde gigantesche in corsa verso le case. Che dire? Giustifica pienamente l’essere travolti dalla Sindrome di Stendhal!

(Credit photo: analisidellopera.it)