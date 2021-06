LEGO Ideas: annunciato il prossimo progetto che diventerà un set ufficiale

Hasan Jensen e Samuel Johnson del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas hanno annunciato oggi che sarà il Faro Motorizzato di Sandro Quattrini (AFOL canadese di origini argentine) a diventare uno dei prossimi set ufficiali LEGO Ideas. Pronti a scoprirlo insieme?

Il progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO ufficiale è stato selezionato tra i ben 25 progetti inclusi nella compagine dei progetti entrati a far parte del 10K Club (il gruppo di progetti che hanno raggiunto il traguardo dei 10.000 voti entro i termini temporali previsti dal regolamento LEGO Ideas).

Il progetto approvato

Vediamo subito qual è stato il progetto che il review board ha approvato e che diventerà presto un set LEGO ufficiale.

Il Faro Motorizzato

E’ lo stesso Sandro Quattrini a parlarci del suo progetto nella intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto leggiamo invece quanto segue:

Alto più di 47 cm, il faro sorge su di isola che si erge solitaria in mezzo al mare e illumina la notte attraverso la fitta nebbia. Alle pendici dell’isola troviamo un molo, dal quale parte la scala di pietra che porta all’edificio del faro. Una accogliente casetta aspetta addetti e visitatori alla base del faro stesso, in cima al quale si trova il camminamento per l’osservazione. La luce che da secoli guida i naviganti dei sette mari e il suo movimento sono le caratteristiche principali del progetto. Per rendere il modello ragionevolmente in scala ma dargli anche una dimensione imponente, è realizzato in microscala.

Ovviamente non abbiamo ancora alcuna idea di come sarà il modello finale che potremo costruire con il set una volta che verrà commercializzato, ma in questo video realizzato da Sandro Quattrini possiamo farci una idea di massima: