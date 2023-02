Hasan Jensen (LEGO Ideas Engagement Manager) e Ollie Gregory (LEGO Model Designer) del Team che gestisce la piattaforma LEGO Ideas, hanno annunciato (» Clicca qui per vedere il video dell’annuncio ufficiale) il risultato della seconda sessione di Review 2022, che anche questa volta ha premiato DUE progetti:

Red London Telephone Box The Nightmare Before Christmas

I progetti sono stati selezionati tra le 51 idee e progetti che hanno raggiunto i 10.000 voti nel periodo previsto. Scopriamoli insieme.

Red London Telephone Box

Il primo dei due progetti approvati e prossimi a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

La famosa cabina telefonica rossa è riconosciuta in tutto il mondo come un’icona culturale britannica. Si trovano ancora in molte città e villaggi del Regno Unito. Il mio modello si basa su una prima versione della cabina telefonica chiamata “K2”, progettata nel 1924 da Sir Giles Gilbert Scott, appositamente per essere utilizzata a Londra. Il mio modello contiene 1856 pezzi ed è ricco di dettagli interessanti. La porta può essere aperta per rivelare un interno autentico e dettagliato, completo di un telefono vecchio stile e sulla parete posteriore ho creato alcuni poster e pannelli informativi ispirati al vintage. Oltre alla cabina telefonica, ho completato la scena con una cassetta delle lettere di colore rosso britannico e un lampione con cesti di fiori colorati. Il modello è presentato su un tratto di marciapiede acciottolato che funge anche da espositore.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore Simon Scott (Bricked1980) per il 10K Club.

The Nightmare Before Christmas

Il secondo progetto approvato e prossimo a diventare un set LEGO Ideas ufficiale è così descritto dal suo autore:

Bentornati ad Halloween Town! Il modello combina diverse aree della città di Halloween dal film di Tim Burton del 1993 “The Nightmare Before Christmas”. Ho incorporato nel modello stesso diverse funzioni per far sì che il set diventi più un play-set che permetta ai costruttori di ricreare alcune delle loro scene preferite del film. Al centro del modello si trova la casa disordinata di Jack Skellington, il personaggio principale del film. Ricco di dettagli esterni, può anche essere ruotato di 360 gradi per rivelare 3 piccole stanze interne. C’è un soggiorno con poltrona e camino. Una camera da letto in soffitta con il letto di Jack e una stanza dove Jack ha creato la sua personale interpretazione del Natale con un tocco di Halloween. Sulla destra si trova la piazza gotica della città, con il municipio aggiunto di recente e una fontana aggiornata. Qui si trova il negozio di dolcetto o scherzetto Lock, Shock & Barrel, con un’altra nuova aggiunta che raffigura Babbo Natale che viene rapito e trasportato nella sua vasca da bagno ambulante. A sinistra dell’edificio si trova la riproduzione di una collina a spirale, sempre all’interno del cimitero della città, che ospita anche Zero, il cane fantasma di Jack, oltre alla sua tomba a forma di cuccia. Il dottor Finkelstein può essere visto mentre si interroga sulle tombe, mentre Jack e Sally si uniscono in cima alla collina per ricreare una delle scene più riconoscibili del film. Un’altra caratteristica inclusa nel modello costruzione è l’aggiunta del personaggio di Jack mascherato da Sandy Claws, con la sua slitta a tema bara e le sue renne scheletriche. Queste possono essere posizionate in cima al nuovo Municipio, mentre Jack cerca di aggiungere un tocco natalizio alla Città di Halloween. Il modello è composto da circa 2.000 pezzi e include 8 minifigure: Jack Skellington, Sally Stitches, Dottor Finkelstein, Lock, Shock, Barrel, Santa, Jack in versione Sandy Claws. Il film che unisce i due periodi dell’anno preferiti è molto conosciuto e amato da tutte le età. Gli adulti che lo hanno visto quasi 30 anni fa lo guardano ancora con i loro figli, me compreso! Sono ancora convinto che il fascino intergenerazionale di un film così unico meriti di essere immortalato in un set LEGO.

Potrete trovare QUI l’intervista dell’autore Simon Scott (Tvrulesmylife) per il 10K Club.

Ovviamente e come sempre, non abbiamo alcuna idea di come risulteranno i modelli finali che potremo costruire con i set una volta che verranno commercializzato.

Ora non resta altro da fare che attendere il prossimo anno per scoprire quale (o quali) dei 35 progetti entrati nella terza sessione di Review 2022 sarà (o saranno) scelti per diventare un set ufficiale LEGO Ideas.

Eh si, 35 progetti (immagine a sinistra) e non 36 come in origine (immagine a destra), perchè The Neverending Story (40esimo anniversario), il bellissimo progetto di FACEBRICKUP (gli italianissimi Jody Padulano e Roberto Ceruti) è stato eliminato non solo dalla sessione di review ma proprio dalla piattaforma LEGO Ideas dietro richiesta del titolare dei diritti del libro di Michael Ende.

La descrizione del progetto recitava:

“Girati, guarda cosa vedi.

Nel suo volto, Lo specchio del tuo sogno

Credi che io sia dappertutto, Nella luce

Scritta sulle pagine c’è la risposta alla nostra storia infinita!” Non è la melodia che vi è venuta in mente quando avete visto questo progetto? Se sì, schiacciate il pulsante di supporto per far vivere a Bastian, Atreyu, l’Imperatrice bambina, Artax e Falkor una nuova fantastica avventura in mattoncini LEGO. Fate rivivere la storia infinita nel suo 40° anniversario (2024)! Falkor è totalmente posabile ed è dotato di una sella dove chiunque può sedersi e volare sognando, anche il vostro Sigfig! (il proprio avatar in forma di minifigure – NdR) Avete sempre sognato di essere in quelle pagine, ora vivete di nuovo il sogno!

Che dire? Peccato!