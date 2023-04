Il nuovo set LEGO Ideas Storie dell’era spaziale ci porta nel mondo della corsa allo spazio e della fantascienza, raccontandoci entrambi i mondi con 4 cartoline di altrettanti momento iconici della continua corsa dell’uomo verso l’ignoto dell’universo, sia quella reale che quella di fantasia.

LEGO Ideas #21340 Storie dell’era spaziale



Selezionato nell’ambito della prima sessione di Review del 2022, il progetto Storie dell’era spaziale è stato scelto insieme ad altri tre, su un totale di 39 progetti (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

Il set, composto da 688 pezzi, sarà disponibile per l’acquisto dal 5 maggio per i membri del programma LEGO VIP e dal successivo 8 maggio per tutti al prezzo di € 49,99 su lego.com e nei LEGO (Certified) Store.

Il set

Il set Storie dell’era spaziale è composto da 4 cartoline, ciascuna delle quali può essere costruito ed esposta indipendentemente dalle altre oppure unita a piacere con una delle altre tre. Ciascuna cartolina costruibile misura 14 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 3 cm di profondità e può essere esposta appesa a parete oppure disposta su un mobile o su una mensola.









Il progetto originale candidato sulla piattaforma LEGO Ideas includeva solo tre cartoline, ma nel set ne troviamo una in più, per un totale di quattro. Andiamole a vedere nel dettaglio.

Ursa Major (Orsa Maggiore)

Dalla descrizione pubblicata da Jan Woźnica su rebrickable.com:

Per generazioni, l’umanità ha alzato gli occhi al cielo e ha sognato mondi al di là del proprio. Solo da poco tempo il lontano sembra quasi, ma non ancora, alla nostra portata. Ci allontaniamo sempre di più dal nostro piccolo pianeta e l’attesa per il futuro cresce a ogni generazione. Non vediamo l’ora di uscire da questo mondo. In questa piccola costruzione ho voluto evocare questo senso di desiderio per le stelle, il destino finale dell’umanità. La forma minimalista mi sembra perfetta per questo scopo e spero che anche voi la troviate adatta. La costruzione finita può essere un’ottima decorazione per la stanza di qualsiasi appassionato di fantascienza, non importa se si decide di esporla su una mensola o su una parete.

L’immagine riproduce la fase di lancio dei primi razzi vettore, tra cui le missioni Apollo che portarono i primi astronauti prima in orbita e poi sul suolo del nostro satellite, la Luna.

Gli elementi “stella” inclusi nella versione di Ursa Major inclusa nel set possono essere disposti in modo da ricreare le costellazioni dell’Orsa Maggiore (che da il “titolo” alla cartolina, di Cefeo, dell’Orsa Minore o di Cassiopea, a scelta di chi costruisce.

(Credit photo: LEGO | history.com)



La solitudine della sonda a distanza

Dalla descrizione pubblicata da Jan Woźnica su rebrickable.com:

Proseguendo nello spirito di “Ursa Major”, un’altra costruzione che raffigura la conquista dello spazio da parte dell’umanità.

Questa piccola MOC può essere esposta in piedi, ad esempio su una libreria, oppure appesa a una parete.

L’immagine riproduce la solitudine di un rover che esplora un pianeta sconosciuto e il modulo spaziale che lo ha portato a destinazione, un po’ quindi ciò che sta accadendo ora su Marte, dove il rover Perseverance sta compiendo la sua missione di esplorazione e raccolta dati del Pianeta Rosso, in vista e in preparazione per il futuro arrivo dei primi astronauti, proprio come visto e letto in L’Uomo di Marte (libro) e The Martian – Sopravvissuto (film).

(Credit photo: LEGO | Wikipedia)



Preludio al Lithobreaking

Dalla descrizione pubblicata da Jan Woźnica su rebrickable.com:

Il terzo capitolo della serie “Tales of the Space Age”.

L’immagine può essere collocata su uno scaffale o appesa a una parete, da sola o accanto ad altre immagini.

L’immagine riproduce un Osservatorio astronomico a radiotelescopi (come ad esempio l’ALMA, installato sull’altopiano del Chajnantor in Cile) con sullo sfondo comete e stelle cadenti, la cui scia luminosa è associata al termine Lithobraking, un eufemismo usato dagli scienziati spaziali per indicare l’impatto di un veicolo spaziale con la superficie di un pianeta o di una luna.

(Credit photo: LEGO | forbes.com)



Il Buco Nero

Questa quarta cartolina inclusa nel set e che non faceva parte del progetto originale rappresenta un ipotetico e teorico, gargantuesco buco nero così come lo potremmo vedere inquadrato da uno dei telescopi orbitali come l’Hubble o il James Webb.

(Credit photo: LEGO | hdqwalls.com)

Il progetto originale

E’ l’autore del progetto Jan Woźnica, conosciuto su LEGO Ideas (e sulle diverse piattaforme sulle quali Jan ha aperto un account per condividere le proprie opere, a presentarci il suo progetto Tales of the Space Age nell’intervista (in inglese) che ha rilasciato tempo fa per il blog di LEGO Ideas e per il 10K Club.

Nella scheda del progetto originale leggiamo quanto segue:

Ci sono così tanti tropi iconici nella mitologia della fantascienza. Ho deciso di raffigurare tre di essi nello stile dei poster classici e delle copertine dei libri degli anni ’80. L’idea era quella di mantenere la stessa visuale. L’idea era di mantenere lo stesso stile visivo con colori diversi per ogni “racconto” e di presentare le scene in modo minimalista.

Il set di tre pezzi che ne risulta mostra una storia complessiva e offre una grande flessibilità nella disposizione. Ogni immagine è fisicamente indipendente dalle altre, per cui è possibile presentare solo quella preferita, se lo si desidera. Oppure si può scegliere di posizionarle tutte e tre l’una accanto all’altra: in questo modo i modelli stanno benissimo sia su uno scaffale che su una parete.

Credo che questo set sia un’ottima aggiunta alla collezione di qualsiasi geek spaziale (che si tratti di LEGO, libri di SF o film) e si inserisce bene nel portfolio LEGO attuale, collocandosi tra i temi LEGO Art e LEGO Space.

Il set LEGO Ideas Storie dell’era spaziale invece, include 4 scene. Alle 3 cartoline originali infatti (“Ursa Major – Orsa Maggiore”, “La solitudine della sonda a distanza” e “Preludio al Lithobreaking“), ne è stata aggiunta una quarta, che potremmo intitolare “Il Buco Nero”, che come spiegato poco sopra, rappresenta un ipotetico e teorico, gargantuesco buco nero.