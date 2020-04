LEGO: in vendita il set # 76157 Wonder Woman!

E’ stata confermata ieri, 27 aprile, l’apertura delle vendite sul sito LEGO Shop@Home, del set LEGO # 76157 Wonder Woman, del quale vi avevamo già parlato in questo nostro articolo.

Il set

Partiamo dalla scatola, che come già detto nell’articolo prima citato, ha una composizione grafica a dir poco eccezionale, con tutti i dettagli in oro ispirati alla Golden Eagle Armor, l’armatura utilizzata da Wonder Woman nei famosi fumetti della DC Comics.

Il contenuto

Il set riproduce la scena, tratta dal film “Wonder Woman 1984” (e che purtroppo non potremo vedere prima del 14 agosto, Corona Virus permettendo), dell’incontro tra Wonder Woman/Diana Prince e il suo acerrimo nemico, Cheetah/Dr. Barbara Minerva presso la torre del trasmettitore. Il set include anche la riproduzione della scena, sempre tratta da “Wonder Woman 1984“, nella quale Max/Maxwell Lord cerca di entrare nella torre per attuare i suoi loschi piani, mentre sopra ruotano i pannelli del trasmettitore.

Il set include quindi un bunker high-tech sormontato da una torre di trasmissione ruotabile di 360°, alla quale potrà essere “fissata” la minifigure di Wonder Woman, a simularne l’azione di volo. Il set LEGO # 76157 Wonder Woman misura 19 cm di altezza, 17 cm di larghezza. La parabola radar ha un diametro di 20 cm.

Le minifigure

A differenza di Gal Gadot nel film cui il set si ispira, la minifigure di Wonder Woman/Diana Prince inclusa nel set “indossa” la Golden Eagle Armor completa di ali ed elmo.

Nel set troviamo poi la minifigure di Cheetah/Dr. Barbara Minerva (interpretata nel film da Kristen Wiig) e di Max/Maxwell Lord (al quale nel film da il volto l’attore Pedro Pascal).

Qualora vi interessi completare la collezione di set dedicati a Wonder Woman, potreste valutare di acquistare il precedente set a lei dedicato e tratto dal precedente film del 2017, ovvero il set LEGO DC Comics Super Heroes # 76075 La battaglia della guerriera Wonder Woman, fuori produzione ormai da tempo ma è ancora acquistabile su Amazon. Se invece voleste avere la minifigure di Wonder Woman in versione “vintage”, potreste tentare la sorte acquistando su LEGO Shop @ Home le bustine delle Minifigure Collezionabili DC Super Heroes Series e sperando di trovare proprio quella contenente Wonder Woman.

