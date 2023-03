LEGO celebra il ritorno nelle sale cinematografiche di Indiana Jones con tre nuovi set “presi” dai primi film della saga! Due dei nuovi set si ispirano a Indiana Jones e i predatori dell’Arca perduta, mentre un terzo set riproduce una delle scene più adrenaliniche di Indiana Jones e l’ultima Crociata. Scopriamoli insieme!

Tutti i nuovi set saranno disponibili su lego.com, nei LEGO (Certified Store) a partire dal 1° aprile 2023.

Proprio come per i set del recente tema LEGO Avatar, anche nel caso del nostro amato Indy i primi set ad arrivare sugli scaffali sono legati ai film precedenti, mentre per l’estate in arrivo sono previsti altri quattro set ispirati dalla nuova pellicola Indiana Jones e la Ruota del Destino. Per il momento ne conosciamo solo i codici: 77016, 77017, 77018, 77019.

Continuate a seguirci per tenervi aggiornati, ma nel frattempo godetevi il trailer del film che sarà presto nelle sale.

Andiamo insieme a vedere i (primi) nuovi set in arrivo fra pochissimi giorni.

LEGO Indiana Jones #77012 L’inseguimento dell’aereo a elica

LEGO Indiana Jones #77012 Fuga dall’aereo da caccia è dotato di tutto ciò che serve ai bambini dagli 8 anni in su per trascorrere ore di gioco creativo. Il set comprende i modelli costruibili di un aereo Pilatus P-2 da combattimento con gli shooter sono applicati su entrambe le ali, che possono anche essere facilmente rimosse per ricreare la scena nel tunnel, e della Citroën decappottabile rubata, completa di baule sul retro contenente un ombrello e una pistola. Incluse nel set troviamo anche tre minifigure: Indiana Jones con giacca aperta, cravatta parzialmente slacciata e la sua famosa frusta, suo padre Professor Henry Jones Senior con in mano il suo diario diario e il pilota del caccia.

Pezzi: 387

Minifigure: 3

Prezzo: € 34,99

Disponibilità: 1° aprile 2023

Nel 2009, la stessa scena era già stata riprodotta nel set LEGO Indiana Jones #7198 – Fuga in Volo.

LEGO Indiana Jones #77013 Fuga dalla tomba perduta

Il set LEGO Indiana Jones #77013 Fuga dalla tomba perduta, ispirato dall’adrenalinica scena della fuga dalla tomba piena di serpenti che si vede in Indiana Jones e I Predatori dell’Arca Perduta. Il set include il modello costruibile del tempio del Faraone composto da 2 statue, da un passaggio segreto, da una mummia. A terra troviamo e all’interno del muro. Al centro della scena c’è un arco d’oro, sotto il quale si trova l’Arca dell’Alleanza. Una delle due statue può essere ribaltata per poi sfondare il muro di fondo. C’è anche un’apertura nel muro attraverso la quale i vari serpenti possono essere versati nella camera funeraria. Nel set troviamo ben 4 minifigure: Indiana Jones con il suo famoso cappello e la frusta, Marion Ravenwood, Sallah e una mummia, oltre all’Arca dell’Alleanza.

Pezzi: 600

Minifigure: 4

Prezzo: € 39,99

Anche questa scena era già stata riprodotta tempo addietro, nel set LEGO Indiana Jones #7621 Indiana Jones e la Tomba Perduta del 2008. Le dimensioni del nuovo set e di quello più datato sono simili, ma nel nuovo set la parete di fondo è stata riprogettata in una versione decisamente più sofisticata, utilizzando diverse tipologie di elementi e quindi non richiede più adesivi di grandi dimensioni. Naturalmente ne troviamo alcuni anche nel nuovo set, ma solo al fine di riprodurre i diversi geroglifici. Le statue di Anubi costruite in modo relativamente semplice nel set del 2008 sono state sostituite da due statue molto più grandi e dettagliate.

LEGO Indiana Jones 77015 Il Tempio dell’idolo d’oro

Il set LEGO Indiana Jones 77015 Tempio dell’idolo d’oro, anch’esso tratto da una scena di Indiana Jones e I Predatori dell’Arca Perduta, include un playset costruibile che riproduce in maniera molto dettagliata il Tempio dell’Idolo d’Oro che vediamo proprio all’inizio della prima pellicola della saga del mitico archeologo e professore. Ricco di funzioni interattive, il modello è composto da un basamento con 4 manopole che si possono azionare per abbassare e illuminare l’idolo, far crollare un muro, per far oscillare Indiana Jones attraverso una caverna, per abbassare una botola e vedere Indy inseguito da un enorme masso. L’impostazione del playset è quella di un diorama, proprio come per il set di un altro tema cinematografico, il LEGO Jurassic World #76956 Fuga dal Tirannosauro.

Diversamente infatti dagli altri due set, il playset è stato progettato per i fan adulti di Indiana Jones, nonché per i costruttori LEGO esperti e appassionati di cinema. Anche questo modello infatti poggia su di una base nera e anche in questo caso sul frontale troviamo una citazione dal film al quale si ispira (in entrambi i casi, proprio come nel set del diorama di Jurassic Park di cui sopra). La citazione scelta recita:

“Sbrighiamoci. Non c’è niente da temere qui” – Satipo

“Questo è ciò che mi spaventa” – Indiana Jones

Ci sono anche altri adesivi nel set, ma vi sono anche vari elementi decorativi stampati. Incluse nel set troviamo 4 minifigure: Indiana Jones, Satipo, Belloq e un guerriero Hovitos.

Pezzi: 1.545

Minifigure: 4

Prezzo: € 149,99

» Clicca qui per acquistare il set

Anche questo set era già stato prodotto tempo addietro, nel 2008. Stiamo parlando del set LEGO Indiana Jones #7623 – Fuga dal Tempio: progettato in forma di playset vero e proprio, era un po’ più grande rispetto alla nuova versione in stile diorama.

Nei mesi scorsi erano circolati parecchi rumors in merito al futuro lancio di questi set e in tutti era menzionato un quarto set, “proveniente” dal secondo film Indiana Jones e il Tempio Maledetto , anch’esso una rivisitazione di un set vintage del 2009: LEGO Indiana Jones #7199 – Il Tempio Maledetto.

LEGO Indiana Jones 77014 – Il Tempio Maledetto

La nuova versione del Tempio Maledetto del set LEGO Indiana Jones 77014 – Il Tempio Maledetto avrebbe dovuto essere composta da 801 pezzi e un prezzo di € 79,99. Al centro si sarebbe trovato il tempio, rialzato su un piedistallo di pietre grigie, attorno al quale erano poi costruiti diversi pezzi color arancio che rappresentano la lava. Sullo sfondo del piedistallo avrebbe trovato posto una grande statua di Kali, così come l’altare del teschio su cui collocare le tre pietre Sankara, che sarebbero stati illuminabili tramite lo speciale mattoncino luminoso. Una botola al centro della piattaforma sarebbe stata apribile, proprio come nel film. Sui binari due carrelli da miniera sarebbero potuti scorrere e il contenuto del modello costruibile di una torre dell’acqua avrebbe potuto essere versato sui binari. Sarebbero state sei le Minifigure incluse nel set: Indiana Jones con la maglietta aperta, Willie Scott, Shorty, Mola Ram, il Maharaja e una guardia Thuggee. Ma come mai questo uso intensivo della forma condizionale? Perchè a quanto pare il set è stato cancellato o addirittura non è più stato prodotto, decisione presa da LEGO (si vocifera) in conseguenza del fatto che un gruppo selezionato di persone si è espresso negativamente su Twitter in merito al fatto che il film “citato” dal set conteneva riferimenti alla schiavitù infantile, alla stereotipizzazione del popolo sud-asiatico, al culto del “diavolo”, ad una trama da salvatore bianco, al fatto che il tempio fosse luogo per sacrifici umani etc.

Il set sembrava comunque significativamente migliore rispetto al suo predecessore del 2009.

Concludiamo ringraziando l’amico Daniele Salvoldelli per la consulenza (a questo link la sua pagina Facebook), noto nella community degli appassionati di mattoncini con il nickname e vero e proprio nome di battaglia Indiana Jones Brick Universe. Daniele, che fa parte della community AFDL, si dedica con mlta passione e bravura a realizza MOC (My Own Creation – opere originali in mattoncini LEGO) ispirate alle scene dei vari film di Indiana Jones, una delle quali è stata premiata nel 2021 come Best MOC al MEI di Verona, uno degli eventi più seguiti e partecipati dagli appassionati LEGO. Grazie Daniele per il prezioso aiuto!