LEGO: le immagini del nuovo set “International Space Station”

Grazie ad una locandina che pubblicizza la “sessione autografi” con il fan e Christoph Ruged – il designer del nuovo set LEGO Ideas “International Space Station” (21321) – che si terrà il prossimo 31 gennaio a Norimberga presso il locale LEGO Store dalle 17:00 alle 20:00 abbiamo finalmente modo di vedere la versione finale ed approvata di questo set, che sarà disponibile per l’acquisto dal prossimo sabato 1° febbraio.

Curiosità

Il progetto originale di questo modello LEGO Ideas “International Space Station” venne “bocciato” nella seconda sessione di Review del 2018 del portale LEGO Ideas la stessa nella quale vennero invece approvati i progetti Steamboat Willie e Central Perk.

Il ripescaggio

Nel giugno 2019, per festeggiare il decimo anniversario del progetto LEGO Ideas, venne indetto un concorso durante il quale si poteva votare per il ripescaggio di uno dei progetti che nei 10 anni di vita del portale avevano raggiunto la quota dei 10.000 voti necessari a diventare un set e che erano però stati scartati in fase di review. Il vincitore del concorso fu proprio il progetto “International Space Station” di XCLD (Christoph Ruge), che si aggiudicò la vittoria con 10.438 voti, pari al 45,6%.

Il progetto costruito realmente ed esposto ad un evento

Il progetto

Il progetto originale di Christoph Ruge prevedeva 843 prezzi di cui 656 per la ISS, 51 per lo Shuttle e 136 per il supporto. Quanti pezzi conterrà e quale sarà il prezzo di vendita del set? Lo scopriremo solo quando verrà presentato ufficialmente. Sappiamo solo che Christoph ha utilizzato come riferimento per stabilire la scala del suo modello lo Space Shuttle incluso nel set dedicato alle donne simbolo della NASA, il set LEGO Ideas “Women of NASA” (21312).

Siamo sicuri che gli appassionati della storia e dell’evoluzione della esplorazione spaziale non vorranno farsi mancare questo set LEGO Ideas “International Space Station”, dato che rappresenta la “casa” dei coraggiosi scienziati ed astronauti che vi trascorrono tante settimane e mesi. Dopo gli omaggi alla straordinaria impresa dell’allunaggio del 1969 con il set del razzo vettore NASA “Saturn V” (Apollo) e del modulo lunare di allunaggio NASA Apollo 11 “Lunar Lander”, è ora la volta di celebrare il presente (e perchè no, il futuro) delle missioni nello spazio!