Gennaio è il mese delle novità per tutti gli appassionati e i collezionisti LEGO, e tra quelle più attese di ogni inizio d’anno c’è sicuramente il nuovo edificio modulare. Per il 2023 sarà il set LEGO Icons #10312 Jazz Club, LEGO ha scelto come soggetto proprio un Jazz Club e con annessa pizzeria. Andiamo a scoprire insieme il nuovo edificio?

E’ la prima volta che uno degli edifici della linea Modular Buldings viene dedicato al tema della musica, anche se già nel set LEGO Creator Expert #10255 Piazza dell’Assemblea troviamo alcuni riferimenti al mondo della musica: un negozio di strumenti musicali e una scuola di danza classica.





La colorata, vivace, ultima aggiunta alla collezione di costruzioni modulari è un composto da 2.899 pezzi, ricco di caratteristiche e dettagli che ci riporta indietro nel tempo, al tempo in cui il BLues dominava la scena e i palcoscenici. Il set LEGO Icons #10312 Jazz Club è il 18° set LEGO di questo apprezzatissimo tema, che va ad unirsi ai più recenti:

LEGO Creator Expert #10312 Jazz Club

(dal 4 gennaio 2023)

Il set LEGO Icons #10312 Jazz Club è composto da 2 edifici: il Jazz Club che da il titolo al set e una pizzeria, il primo composto da 4 livelli e la seconda composta invece da 3 livelli. Il set è quindi composto da cinque sezioni:

Il piano terra, composto dalla sala per le esibizioni del Jazz Club con palcoscenico e impianto luci per gli artisti e i tavoli per gli spettatori da una parte e dalla sala principale della pizzeria (dovesi ordina e dove trova posto il forno) dall’altra;

Il primo piano, composto dall’ufficio del manager dal lato del Jazz Club e da un laboratorio di sartoria dal lato della pizzeria;

Il secondo piano, composto dai camerini degli artisti dal lato del Jazz Club e dal tetto della pizzeria sul quale è stata montata una serra per ortaggi e erbe aromatiche da usare in cucina;

Il tetto del Jazz Club, che ne completa l’edificio

Ciascun locale di entrambi gli edifici è arredati con mobili, complementi d’arredo e accessori vari.





Incluse nel set troviamo ben 8 minifigure: una cantante jazz, un suonatore di contrabbasso completo del suo strumento, una batterista completa di batteria, un sarto, una prestigiatrice, la manager del Jazz Club, oltre ad un pizzaiolo e un rider per la consegna delle pizze. Una volta costruito, il modello misura 30cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità.

Il set LEGO Creator Expert #10312 Jazz Club è l’ultimo set in ordine di tempo ad andare ad aggiungersi alla Collezione di LEGO Modular Buildings Collection. Attualmente sono disponibili su lego.com i seguenti modelli:

LEGO Creator Expert #10297 Boutique Hotel

Il set LEGO Creator Expert #10297 Boutique Hotel riproduce in un modello da costruire un hotel di lusso, composto da 5 sezioni. Progettato con una geometria triangolare e completo di arredi dettagliati, il suo design si ispira all’opulenta architettura europea di fine secolo. Il modello include le camere per gli ospiti e la suite dell’attico, l’atrio, la terrazza e la scalinata. Essendo il set celebrativo del 15esimo anniversario della linea Modular Buildings, il modello include svariati omaggi agli edifici precedentemente inclusi nella collezione. Completa il modello il tetto con cupola decorativa e lucernario.

LEGO Creator Expert #10278 Stazione di Polizia

Il set LEGO Creator Expert #10278 Stazione di Polizia riproduce il modello costruibile di una stazione di polizia strutturata su tre piani. Una scala in mattoncini costruibile si snoda attraverso i piani riprodotti dettagliatamente, ciascuno dei quali può essere rimosso per esplorarne l’interno. Accanto alla stazione di polizia vera e propria si trova un negozio di ciambelle traboccante di dolcetti e, sul lato opposto, un’edicola. Il modello è ricco di funzioni nascoste, con un design che comprende uno schedario per le prove, un registratore a bobina, un telefono e una macchina da scrivere, oltre a una cella, una stanza per gli interrogatori e una lavagna, completa di linee rosse che collegano gli indizi.

LEGO Creator Expert #10270 Libreria

Il set LEGO Creator Expert #10270 Libreria permette di ricreare il fascino di una piccola libreria che si può trovare in una qualsiasi città o villaggio europeo. La libreria a 3 piani e la casa modulare adiacente propongono divertenti tecniche di costruzione e dettagli sorprendenti, tra cui una vetrina, un angolo lettura e un design aperto. Il set è composto da 2.504 pezzi ed include dettagli quali vetrina, scaffali, un angolo lettura e spazi abitativi nella casa adiacente, oltre a cinque minifigure.

LEGO Creator Expert #10255 Piazza dell’Assemblea

Il set LEGO Creator Expert #10255 Piazza dell’Assemblea è stato sviluppato in occasione del decimo anniversario del tema LEGO Modular Buildings ed include tantissimi originali e intricati dettagli e sorprese nascoste. Le sezioni dell’edificio comprendono un piano terra con panetteria, fioraio e caffetteria, un primo piano con negozio di musica, studio fotografico e studio dentistico e un terzo piano con uno studio di danza e un appartamento con accesso a una terrazza panoramica con barbecue.

I numeri

LEGO Creator Expert #10312 Jazz Club