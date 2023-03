LEGO ha appena presentato i 5 nuovi set in arrivo per il prossimo mese di giugno per festeggiare i 30 anni dall’arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di Jurassic Park, l’iconica pellicola ispirata dalla penna di Michael Crichton.

Prenota subito il set

LEGO Jurassic Park #76961 Centro visitatori: l’attacco del T. rex e del Raptor

e potrai riceverlo a partire dal 1° giugno 2023



Era il 1993 quando nelle sale cinematografiche di tutto il mondo arrivò Jurassic Park, la trasposizione cinematografica firmata da Steven Spielberg dell’omonimo e bellissimo libro scritto da Michael Crichton. Ecco il trailer dell’epoca:

Tutti i set inclusi in questa nuova serie di set sono ispirati da scene e momenti importanti della pellicola originale del 1993 e si rivolgono sia ai costruttori più piccoli (4+) che a quelli più grandi. Andiamo a scoprirli insieme.

I nuovi set LEGO Jurassic Park 2023

Tutti i nuovi set LEGO Jurassic Park saranno disponibili per l’acquisto su lego.com, nei negozi LEGO e presso i principali rivenditori dal prossimo 1° giugno 2023, con un pre-ordine disponibile su Amazon e lego.com per il set LEGO Jurassic Park #76961 L’attacco del T. rex del Velociraptor al Centro Visitatori a partire da oggi 8 marzo 2023. Andiamo a vedere insieme caratteristiche e descrizione dei nuovi set.

LEGO Jurassic Park #76957 La fuga del Velociraptor

Si tratta di un set 4+ che introduce i bambini al mondo di LEGO Jurassic Park e include una figura di Velociraptor, un recinto per dinosauri costruibile e un veicolo fuoristrada. I piccoli costruttori potranno aiutare la dottoressa Ellie Sattler e Muldoon (minifigure incluse) a prendersi cura del Velociraptor nel recinto dei dinosauri, prima che il dinosauro cerchi di sfondare la recinzione elettrica per fuggire.

Età: 4+

Prezzo: € 37,99

Pezzi: 137

Disponibilità: 1° giugno 2023

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic Park #76958 L’agguato del Dilofosauro

Grazie a questo set è possibile riprodurre l’iconica scena dell’agguato del Dilophosaurus a Dennis Nedry mentre si trova alla guida della Jeep costruibile. Una volta costruito il set, saranno i piccoli costruttori (6+) a decidere se Dennis Nedry riuscirà a fuggire o no prima dell’attacco del Dilophosaurus.

Età: 6+

Prezzo: € 26,99

Pezzi: 211

Disponibilità: 1° giugno 2023

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic Park #76959 La ricerca del Triceratopo

Il set offre ai giovani costruttori (8+) la possibilità di unirsi alla Dottoressa Ellie Sattler e al Dottor Ian Malcolm in una missione di ricerca sui dinosauri, scendendo dal fuoristrada e aiutandoli a curare il Triceratopo malato nel mentre che cercano indizi sulla causa della sua malattia.

Età: 8+

Prezzo: € 52,99

Pezzi: 281

Disponibilità: 1° giugno 2023

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic Park #76960 La scoperta del Brachiosauro

Il set permette di costruire la Jeep Wrangler con a bordo John Hammond, la Dottoressa Ellie Sattler e il Dottor Alan Grant alla ricerca dei dinosauri. Composto da 512 pezzi e destinato a giovani costruttori più esperti (9+), una volta costruito consente di ricreare una delle scene più memorabili dell’iconico film originale, quella del primo incontro con il Brachiosaurus, il primo dinosauro vivente che i protagonisti incontrano.

Età: 9+

Prezzo: € 84,99

Pezzi: 512

Disponibilità: 1° giugno 2023

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Jurassic Park #76961 Centro visitatori: l’attacco del T.Rex e del Raptor

Il set più grande di questa nuova serie permette di rivivere alcuni dei momenti più significativi della pellicola del 1993: eseguire test e controllare le uova di dinosauro nell’incubatrice con il Dr. Henry Wu e Ray Arnold, fare una pausa in cucina per uno spuntino veloce con la dottoressa Ellie Sattler, il dottor Alan Grant, Tim e Lex Murphy prima che il T.Rex e il Velociraptor provochino il caos totale. Il set include 693 pezzi è indicato per i bambini dai 12 anni in su e per gli appassionati adulti.

Età: 12+

Prezzo: € 129,99

Pezzi: 693

Disponibilità: 1° giugno 2023, in pre-ordine da oggi 8 marzo su lego.com e amazon.it

» Clicca qui per vedere il set

Non è la prima volta che LEGO rende omaggio alla filmografia del Mondo Perduto immaginato da Michael Crichton e portato sul grande schermo da Steven Spielberg.

Nel 2019 venne infatti presentato il set LEGO Jurassic World #75936 – Jurassic Park: La Furia Del T.Rex (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), destinato ad una platea di appassionati della saga e costruttori adulti e composto da 3.120 mattoncini. Il modello costruibile con il set riproduce l’iconico ingresso di Jurassic Park e include il modello anch’esso costruibile di un grande T.Rex, completamente snodabile (mascelle funzionanti, testa, braccia, gambe e coda snodabili). L’ingresso è dotato di funzione di apertura, foglie di giungla ed elementi fiamma e al suo interno, e dalla parte opposta rispetto all’ingresso stesso, è circondato da un muro al cui interno sono nascoste ben 7 scene trattedal film, tra cui la sala da pranzo di John Hammond, la sala di controllo di Ray Arnold e il bunker di Ian Malcolm! Il set include anche 6 minifigure (John Hammond, Ian Malcolm, Ellie Sattler, Alan Grant, Ray Arnold e Dennis Nedry)e un cucciolo di dinosauro, oltre ad un espositore per minifigure completo di targhetta con informazioni sul T.Rex.

» Clicca qui per vedere il set

Nel 2022 fu invece la volta del set LEGO Jurassic World 76956 – Fuga del Tirannosauro di rendere omaggio alla saga dei dinosauri, con un set in forma di diorama che riproduce la scena ad altissima tensione nella quale un furioso T.Rex schiaccia due Ford Explorer, di cui una capovolta, nei pressi della recinzione elettrica ormai distrutta. Nel set troviamo i modelli costruibili del T.Rex (completamente snodato), delle due Ford Explorer e della recinzione, oltre alla minifigure di Alan Grant, Ian Malcolm, Tim Murphy e Lex Murphy.

» Clicca qui per vedere il set