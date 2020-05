Il Gruppo LEGO ha finalmente alzato il sipario sul nuovo set LEGO La Casa Stregata – Set #10273, l’ultima aggiunta al tema “parchi divertimento” di quest’anno.

Questa nuova “casa stregata”, la cui aggiunta al tema “parco divertimenti” è stata chiaramente ispirata dalla analoga attrazione che dal 2019 si può trovare nel “vero” parco divertimenti di LEGOLAND Windsor (in Inghilterra), include anche molti dettagli che la legano ai vecchi set della linea Adventurers. Anche in questo caso (come già i set dei caschi di Star Wars e la futura “White House” della linea Architecture), la scatola è realizzata con la livrea “18+”, che identifica il set come un prodotto per fan adulti.

I fan più esperti si ricorderanno (e certamente la confronteranno con il nuovo set) la precedente “casa stregata” del 2012: il LEGO set # 10288 La casa abitata dai fantasmi, anch’esso “apribile” e acquistabile qui.

Caratteristiche del Set #10273

Nome : #10273 La Casa Stregata

: #10273 La Casa Stregata Pezzi : 3.231

: 3.231 Misure : 68 cm di altezza, 25 cm di larghezza, 25 cm di profondità

: 68 cm di altezza, 25 cm di larghezza, 25 cm di profondità Prezzo : € 229.99

: € 229.99 Disponibilità a questo link dal 20 maggio su LEGO Shop @ Home per gli utenti VIP, poi per tutti dal 1° giugno

Lego La casa Stregata

L’ultima aggiunta alla collezione “parchi divertimento” di LEGO permetterà di aggiungere una spaventosa corsa in una casa stregata piena di “trick” per divertire e intrattenere i suoi “visitatori”.

L’edificio è modellato sulla Manor Von Barron, la residenza di Samuel Von Barron, il più malvagio dei “cattivi” e protagonista della serie “Adventurers” (1998-2003), ed è stracolmo di dettagli da brivido. Il modello include infatti una “giostra a caduta libera” con porte automatiche all’arrivo in cima alla torre centrale, oltre a intricati e macabri dettagli come le porte infestate e un dipinto maledetto per avvertire gli intrusi.

Per automatizzare il funzionamento del meccanismo della “caduta libera” e sbloccare alle caratteristiche e funzioni speciali, al modello potranno essere aggiunti alcuni elementi LEGO Powered Up (da acquistare separatamente) così da poter controllare e amplificare il set tramite l’app Powered Up di LEGO.

Le componenti Powered Up necessarie sono:

1x LEGO Powered Up HUB # 88009 (acquistabile qui) | € 49,99 su LEGO Shop @ Home

LEGO Powered Up (acquistabile qui) | € 49,99 su LEGO Shop @ Home 2x LEGO Powered Up Motore di posizione medio # 88008 (acquistabile qui) | € 17,99 cad. su LEGO Shop @ Home

LEGO Powered Up (acquistabile qui) | € 17,99 cad. su LEGO Shop @ Home La APP Powered aggiornata con il “quadro comandi” per il nuovo set

Una volta completato, il modello non sarà solo un imponente pezzo da collezione ed esposizione. Dopo averlo costruito infatti, l’edificio potrà essere aperto per poterne apprezzare gli “spaventosi” interni e l’aspetto “fantasmoso”, potendo nel contempo “scoprire” le funzionalità nascoste e apprezzare l’incredibile collezione di manufatti trafugati dal cattivo Von Barron, tutti ispirati a serie precedenti come ad esempio l’Orb di OGEL dal set Alpha Team # 6776 Ogel Control Center oppure il manufatto giallo dal set LEGO Adventurers #7412 Yeti’s Hideout, nel quale Pippin Reed è appunto alla ricerca di un manufatto giallo (e che trova all’interno di un tempio sull’Himalaya).

Il nuovo LEGO Set #10273 La Casa Stregata è stato progettato specificatamente per un costruttori e appassionati adulti, così da poter fornire loro una esperienza di costruzione immersiva e creativa che gli consenta di rifocalizzarsi, “ricaricarsi” e riscoprirsi creativi costruendo da soli, con gli amici o con i figli. E’ anche il primo dei set del tema “parchi divertimento” a utilizzare il nuovo packaging “18+”.