LEGO: la Ducati Panigale V4 R 1:1 costruita con i mattoncini LEGO Technic

È stata presentata oggi, nel corso di una diretta live dal Circuito di Modena e “andata in onda” sulle pagine Facebook di LEGO Italia, Ducati e Sky Sport Moto GP, l’unico modello al mondo della rossa Ducati Panigale V4 R di Borgo Panigale con la carena costruita in scala 1:1 con i mattoncini LEGO Technic dall’artista (e LEGO Certified Professional) Riccardo Zangelmi.

Riccardo Zangelmi, al suo debutto assoluto con gli elementi LEGO Technic, ha costruito il modello 1:1 completamente a mano lavorandoci per oltre 400 ore, dimostrando che il concetto #BuildforReal è un passo avanti del gioco rispetto alla realtà!

La Ducati Panigale V4 R 1:1 e la sua “gemella” costruita con elementi LEGO Technic, un’incredibile impresa dell’unico artista italiano riconosciuto come “LEGO Certified Professional”, sono state affiancate al Circuito di Modena. Ospite d’eccezione dell’evento è stato Andrea Dovizioso, pilota ufficiale del Ducati Team MotoGP e appassionato di mattoncini LEGO Technic, che insieme a Paolo Lazzarin, Direttore Generale di LEGO Italia e Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, ha presentato la versione speciale 1:1.

“Sono molto felice perché non avrei mai immaginato di avere la possibilità di svelare una moto come questa. Quasi tutti ad un certo punto della loro vita hanno giocato almeno una volta con i mattoncini LEGO, ma vedere da vicino una replica della Panigale V4 è qualcosa di incredibile e di altissimo livello. Vorrei congratularmi con l’artista LEGO Riccardo Zangelmi per aver costruito una versione così fedele e dettagliata della moto. Sono sicuro che grandi e piccini saranno affascinati da questo incredibile modello”, ha detto il pilota del Ducati Team MotoGP Andrea Dovizioso.

Riccardo Zangelmi, che per anni ha creato opere d’arte in mattoncini e che in questa occasione ha utilizzato per la prima volta elementi LEGO Technic, si è detto entusiasta del risultato: “Partecipare a questo progetto di LEGO Italia e Ducati è stata la sfida professionale più entusiasmante che abbia mai affrontato. Mi ha spinto ben oltre ogni limite e sono riuscito a tagliare il traguardo come parte di una squadra. Mi sono avvicinato al progetto come pilota ufficiale della Casa di Borgo Panigale, dando il massimo in pista, cercando e superando nuove sfide. Sono stato il primo a guardare le due moto fianco a fianco, e sono felice di aver catturato il DNA che caratterizza sia LEGO Technic che Ducati, ricreando con i mattoncini la moto simbolo dell’eccellenza italiana”.

Ovviamente, il set LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 (del quale vi abbiamo parlato in questa nostra recensione) creato da LEGO Group per gli appassionati dei mattoncini e delle due ruote, ha avuto un posto d’onore in questo evento. Il modello misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza ed è il primo modello di moto nella storia di LEGO Technic ad includere un cambio che permette ai costruttori di simulare diverse velocità e tecniche di guida. Altre caratteristiche impressionanti sono lo sterzo e le sospensioni che conferiscono alla moto un movimento realistico, per non parlare dei freni a disco anteriori e posteriori. Un cavalletto, un tubo di scarico, un parabrezza e un cruscotto sono anche alcuni dei piccoli dettagli che rendono questo modello di replica così fedele alla versione full-size. E naturalmente, il classico colore rosso è sicuramente in grado di accelerare il battito di qualsiasi appassionato di Ducati.

“La Ducati Panigale V4 R 1:1 è un’elegante icona italiana e un vero capolavoro tecnologico”, commenta Aurélien Rouffiange, Senior Designer di LEGO Technic. “È un piacere e un onore per me vedere il fantastico lavoro che LEGO Italia e Ducati hanno realizzato. È fantastico vedere come la famosa moto costruita con i mattoncini cattura le curve e il design unico dell’originale. Spero inoltre che la costruzione del set LEGO Technic # 42107 Ducati Panigale V4 trasmetta le stesse intense emozioni che provo oggi. Dovrebbe essere visto come qualcosa di più di un semplice gioco, spero che sia un’esca per entrare nel mondo della meccanica, della potenza e della tecnologia. L’inizio di un lungo viaggio, pieno di divertimento e di entusiasmo”.

Il modello LEGO Technic Ducati Panigale V4 R è pensato per gli appassionati dai 10 anni in su ed è disponibile su LEGO.com dal 1° giugno al prezzo di € 59,99. Questo nuovo modello è il primo ad essere creato dopo un accordo di licenza recentemente firmato tra il LEGO Group e Ducati Motor Holding.

Fun Facts

La Ducati Panigale V4 R con mattoncini LEGO è la sfida professionale più importante dell’artista

Numero di volte che la moto è stata costruita e smontata: 8

Quante volte Riccardo ha pensato che non ce l’avrebbe fatta: una sola volta!

È il primo incontro professionale di Riccardo Zangelmi con gli elementi LEGO Technic

con gli elementi Numero di mattoncini LEGO Technic acquistati per il progetto: così tanti da poter riempire una piscina!

Velocità del Modello 1:1… nella tua immaginazione corre come la vera Ducati Panigale!

Il segreto per vincere ogni sfida: il lavoro di squadra

Gli obiettivi futuri di Riccardo: costruire un modello come questo, ma dinamico, sarebbe un sogno!

I numeri del progetto

Peso: 180 KG

Numero di mattoncini utilizzati: 15.000

Ore di lavoro impiegate per la costruzione: 400

Nessun pezzo o incastro è stato incollato

Gli elementi più utilizzati sono stati i LEGO Technic Beam e i LEGO Technic Pin

Colori principali utilizzati: rosso, nero, grigio chiaro

Completamente progettato a mano, senza l’utilizzo di alcun CAD o software

Le più principali sfide che Riccardo Zangelmi ha dovuto superare: