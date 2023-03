Se siete appassionati di Lego e, al contempo, avete una passione per il cinema o magari per Batman, iconico eroe DC Comics, allora occhio a questa offerta, perché è davvero imperdibile, e vi permetterà di acquistare uno straordinario set Lego con uno sconto di ben 54 euro!

Su Amazon, infatti, è disponibile a soli 215,99€ il bellissimo set Lego per adulti dedicato alla Batmobile modello Tumbler, ovvero quella apparsa nella trilogia di film di Batman diretta da Cristopher Nolan, famosa per le splendide interpretazioni dei suoi attori, tra cui il Joker del compianto Heath Ledger.

Stiamo parlando di un set davvero imponente, il cui prezzo originale di 269,99€ è oggi scontatissimo al suo minimo storico! Non male, sia perché i set Lego raramente si deprezzano così tanto, sia perché parliamo di un set davvero importante in termini di mattoncini e dimensioni, giacché composto dalla bellezza di 2049 pezzi, e che una volta assemblato misurerà la bellezza di 16 cm di altezza, 45 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, potendo essere esposto anche su di una pratica base che eviterà che “scivoli via” da mensole e affini, trattandosi di un set con ruote mobili.

Progettata per riprendere in pieno forme e colori del modello originale, così come visto nella trilogia del Cavaliere Oscuro, la Batmobile Tumbler prodotta da Lego dispone di moltissimi dettagli mobili e di parti apribili, come il suo tettuccio, che si apre permettendo di accedere ai sedili.

Oltre a ciò, nella confezione sono incluse anche due esclusive minifigure di Batman e del Joker, con l’aspetto che contraddistingue i personaggi così come apparsi nel film. Non mancano poi una targa espositiva, ormai d’obbligo in questa tipologia di set, ed un mucchio di dettagli che, oltre a far le gioia dei costruttori, lasceranno stupefatti anche gli appassionati di modellismo vero e proprio.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

