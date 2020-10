Un set LEGO City che sia solo nostro? Grazie a LEGO LAB, in Danimarca si può!

E’ attivo da oggi, purtroppo per la sola Danimarca, il nuovo servizio sperimentale di LEGO LAB che permette di creare ed acquistare un set LEGO City configurabile dall’utente.

Si, avete capito bene. Tramite una apposita interfacciasviluppata da LEGO LAB e per ora ottimizzata per l’accesso via smartphone (ma funziona anche da browser PC/Mac), sarà possibile acquistare un set LEGO City configurabile e scegliere le minifigure, gli animali, i veicoli e gli edifici che saranno inclusi nel set (ovviamente scegliendoli tra le opzioni offerte dall’interfaccia stessa). Composto il set, sarà possibile personalizzarlo con il proprio nome o con quello del destinatario del set (nel caso in cui ad esempio, sia un regalo di compleanno o per il prossimo Natale).

Grazie all’aiuto di un servizio VPN (il sito è geo-bloccato e riservato ai soli utenti residenti e/o che si collegano dalla Danimarca) abbiamo seguito la procedura (applicazione web) per acquistare il nostro set LEGO City configurabile, ovviamente fermandoci prima del pagamento, dal momento che l’acquisto è vincolato alla spedizione ad un indirizzo all’interno del territorio danese.

Si parte dal sito appositamente creato da LEGO LAB, il cui indirizzo è stato comunicato a coloro che lo scorso mese di maggio si sono iscritti alla newsletter legata alla iniziativa. Risale infatti alla scorsa primavera l’attivazione della campagna di Fake Door Marketing (*) riguardante un potenziale e nuovo servizi di personalizzazione dei set.

(*) Fake Door Marketing: le Aziende che hanno un’idea per un nuovo prodotto o un nuovo servizio, lanciano una apposita pagina web che di solito include i vantaggi chiave e alcune schermate che illustrano il prodotto o servizio ed al cui interno viene chiesto ai visitatori di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica al fine di essere ricontattati con gli aggiornamenti riguardanti il prodotto o servizio stesso. Se i tassi di conversione delle persone che danno il loro indirizzo e-mail rispetto al numero di visitatori della pagina web sono sufficientemente alti, si procederà con lo sviluppo e il rilascio del prodotto o servizio.

Come funziona?

Raggiunta la pagina web dedicata al nuovo servizio, che come si diceva è ottimizzata per l’accesso da smartphone (e quindi sarebbe meglio accedervi dal proprio telefono), l’interfaccia utente inizia a caricarsi, mostrando poi all’utente una sorta di messaggio di “Start” dalla quale partire per comporre il nostro set LEGO City configurabile.

Tappando su quest’ultima schermata, compare la prima schermata della procedura vera e propria, ovvero l’immagine base della scatola, che richiama lo schema classico dei set LEGO City, ovvero uno skyline cittadino sullo sfondo, una strada con segnaletica orizzontale ed un po’ di… verde pubblico. Sotto l’immagine della scatola troveremo le opzioni del menù di scelta degli elementi con i quali comporre il set:

minifigure

veicoli

edifici

animali

Le minifigure

Si inizia selezionando le minifigure, la prima delle quali verrà inserita nel layout della scatola nella casella che solitamente indica la scala del set, scegliendo e posizionando (e orientando) poi le successive. Qualora si volesse rimuovere o sostituire una minifigure, sotto l’immagine del frontale del set c’è la sezione “cestino“, trascinando sulla quale la minifigure da rimuovere/sostituire, la stessa viene eliminata.

Veicoli, edifici e animali

Lo step successivo è quello della scelta dei veicoli da inserire nel nostro set tra quelli proposti dalla applicazione. Anche i veicoli, come le minifigure del passaggio precedente, sono posizionabili a piacimento, orientabili e/o rimuovibili a nostra scelta.

Personalizzazione della scatola

Terminate le fasi di scelta degli elementi che faranno parte del set (raggiunti i “limiti” di ciascuna voce – minifigure, veicoli, edifici, animali – le stesse vengono spente e identificate come tali grazie al fatto che vengono rese… opache), si passa alla personalizzazione del “nome” del set, che potrà essere il nostro o quello della persona che lo riceverà come nostro regalo.

Finalizzazione e pagamento

Ultimate tutte le fasi, la applicazione ci darà la conferma del “Fatto!”, ed in questa fase potremo decidere se tornare alle fasi di composizione del set per cambiare qualche nostra scelta oppure se andare al check-out su LEGO Shop@Home, dove potremo procedere al pagamento (un po’ come avviene quando si comprano pezzi sciolti nell’area Brick&Pieces del sito stesso) e dove verremo informati del costo del nostro (in tutti i sensi) set: 649 kr (corone danesi), pari a poco più di 87 euro. Il codice assegnato a questo set è # 81007.

Il concorso

Alla iniziativa di LEGO LAB è associato anche un concorso, ovviamente riservato a chi risiede in territorio danese e che avrà quindi modo di acquistare il set: coloro che, dopo aver “creato” e comprato il set forniranno il proprio feedback sull’esperienza d’uso e acquisto, parteciperanno automaticamente ad un concorso il cui premio è una copia del set LEGO City # 60246 Stazione di Polizia (» Clicca qui per acquistare il set)

Vi piacerebbe poter creare un set che sia vostro da tutti i punti di vista? Fatecelo sapere nei commenti!