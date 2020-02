LEGO Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO set # 30342

Ci occupiamo oggi della “piccola Lambo” del nuovo LEGO set # 30342 Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO, in attesa che venga spedito agli acquirenti il set “grande” (LEGO set # 76899 Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO) per costruirlo e per recensirlo. Il nuovo LEGO set # 30342 Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO è una esclusiva (almeno per ora) della catena Toys’R’Us canadese, anche se al momento in cui scriviamo, è ormai esaurito.

Per forma e dimensioni, ricorda i modelli dedicati al marchio Ferrari di pari scala che nel 2012 e nel 2014 venivano dati in omaggio a fronte di rifornimenti di carburate Shell V-Power, iniziative mai più ripetute a causa della chiusura del contratto di partnership tra LEGO Group e Shell dopo la tempesta mediatica scatenata da Greenpeace.

Serie 2012

Serie 2014

Date le dimensioni molto ridotte, il set è ovviamente molto facile e veloce da montare. La polybag include un piccolo foglio di adesivi (fanaleria e logo Lamborghini), il foglio stampato fronte/retro delle istruzioni e tutti i pezzi che compongono il set, ovviamente inseriti “sciolti” nella polybag stessa.

Il set include alcune parti di color Gold Ink per riprendere nel set i colori della livrea black & gold del modello reale. I 66 pezzi dei quali è composto portano ad una larghezza del set di 4 stud, cioè esattamente la metà della larghezza del set “grande” (LEGO set # 76899 Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO) dal quale deriva.

I riflessi della luce diurna sul parabrezza così come mostrate nell’immagine sul fronte della polybag, un po’ ingannano: il designer ha infatti deciso di realizzare il parabrezza con due slope curved 2×2 color dark grey. Capiamo l’intenzione di dare un aspetto fumè o di vetro oscurato, ma il risultato non è dei migliori.

La parte del muso del modello include la riproduzione della generosa presa d’aria per il motore, e nonostante la scala estremamente ridotta, tutti i particolari identificativi del modello reale (spoiler posteriore, la pinna che unisce il tettuccio al posteriore etc.

I cerchi sono gli stessi utilizzati in più di uno dei modelli a marchio Shell di cui sopra, però di colore nero opaco, che si intona e si adatta perfettamente alla livrea di questa piccola Lambo. Giusto per ricordarci (ammesso che ce ne fosse bisogno) che si tratta di un set LEGO, alcuni stud sono stati lasciati a vista.