Con il ritorno di The Mandalorian sui nostri schermi televisivi, la passione per il franchise di Star Wars è tornata altissima e, come sempre, molti di voi potrebbero essere tornati alla ricerca di qualche bel gadget a tema da acquistare, specie se legato al sempreverde mondo dei prodotti Lego.

Ebbene, se avete sia la passione per Guerre Stellari, che quella per i Lego, e volete acquistare qualcosa di davvero interessante e collezionabile, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo splendido set, per altro ormai fuori produzione, che Lego ha dedicato ad alcuni dei droidi di Star Wars e che, oltre ad essere un piacere da costruire, può persino essere programmato!

Stiamo parlando del set “Droid Commander”, della rarefatta linea Boost che, come qualcuno ricorderà, non prevedeva solo la costruzione di mattoncini Lego, ma anche la possibilità di sperimentare con la programmazione in codice, con strumenti formativi e divertenti, pensati per poter essere compresi ed utilizzati dagli 8 anni in su!

Ormai esauritissimo, questo set è diventato oggetto di culto, sia per i collezionisti Lego in sé, che per i più accaniti fan di Star Wars, ed il bello è che ora, oltre ad essere disponibile su eBay, esso è persino venduto a prezzo scontanto, ed è acquistabile ad appena 199,00€, contro il suo prezzo originale di circa 230 euro, ormai spesso ampiamente sovrapprezzato!

Composto da 1177 pezzi, questo set prevede la costruzione di ben 3 diversi droidi, tra cui anche il leggendario R2-D2, ed il bello è che tutti i droidi includono anche parti elettromeccaniche e mobili, così che grazie ad una apposita app gratuita, essi possano essere programmati e persino radiocomandati!

Oltre a ciò, i 3 droidi godono anche di alcune attività specifiche, divise in “missioni” e giocabili tutte tramite l’app gratuita che, per altro, è disponibile sia per dispositivi iOS che Android, ed attraverso la quale è possibile imparare giocando a programmare.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!