Louis Vuitton e LEGO hanno annunciato la collaborazione con alcuni LEGO Certified Professional builders, i mastri costruttori certificati da LEGO stessa, per addobbare in stile legoso le vetrine delle festività natalizie di tutto il mondo. Fino al 1 gennaio 2023, gli iconici mattoncini LEGO verranno utilizzati per costruire scenografie che celebrano l’immaginazione e la creatività nelle vetrine degli store del marchio di tutto il mondo.

Progettate dal Louis Vuitton Visual Image Studio e realizzate da LEGO Certified Professionals, le vetrine colorate e tridimensionali fanno parte dello scambio creativo iniziato con il progetto Louis 200 Trunks nel quale LEGO, tra i partner chiamati lo scorso anno a celebrare i 200 anni dalla nascita del fondatore Louis Vuitton, ha contribuito con una gigantesca torta di compleanno realizzata da 31.700 mattoncini. Per questa occasione, che coincide anche con il 90° anniversario di LEGO, la collaborazione avrà una portata mondiale e coinvolgerà le vetrine dei negozi di tutto il mondo con delle creazione uniche: alberi di Natale innevati con scenografie ricoperte di mattoncini in vivaci disposizioni del motivo Damier, minuziose riproduzioni dell’iconico baule interamente rivestite con tessere LEGO e repliche dettagliate dell’Arco di Trionfo e del Pont Neuf che evocano il sogno di Parigi durante le vacanze invernali.

William Proux, Senior Creative Design Manager Louis Vuitton, ha commentato:

Ogni passo del progetto è stato una sfida tecnica per rendere questi packaging un pezzo artistico

A Milano, nel cortile del negozio in via Montenapoleone e all’interno dello store in Galleria Vittorio Emanuele, campeggia una magnifica e imponente Tour Eiffel realizzata con bauli impilati che trae ispirazione dalla celebre foto di Jacques Henri Lartigue scattata nell’ottobre del 1978 in occasione del 125° anniversario del marchio che si sarebbe celebrato l’anno successivo (1979), mostrando le possibilità illimitate del gioco LEGO.

(Credit photo: LEGO | lartigue.org)

Inoltre le facciate di alcune Maison saranno decorate con allestimenti esterni da 2 a 15 metri.

Anche il packaging speciale pensato per le festività presenterà motivi ispirati al mondo dei mattoncini.

Una volta smontati, i mattoncini verranno riutilizzati attraverso collaborazioni locali in modo che i bambini delle scuole possano essere ispirati a costruire e imparare attraverso il gioco.

Nel progetto è stato coinvolto anche il nostro LCP italiano Riccardo Zangelmi, che ha contribuito realizzando la versione in mattoncini degli iconici bauli Louis Vuitton, che sono poi stati inviati ed esposti negli store di Dubai, Pechino e Londra.

La collaborazione tra il noto marchio francese del lusso e LEGO è nata lo scorso anno, in occasione del duecentesimo anniversario della nascita del fondatore della maison, Mr. Louis Vuitton.

I team creativi delle due aziende hanno lavorato insieme al progetto, il cui risultato è una torta di compleanno realizzata con 31.700 mattoncini LEGO e inserita in un classico baule Louis Vuitton appositamente progettato. Prima di essere svelata al pubblico, la splendida creazione è stata decorata da un gruppo di bambini utilizzando elementi LEGO DOTS.

Il progetto è raccontato nel dettaglio QUI.