LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi in questa nuova puntata la MOC (My Own Creation) 10271 4×4 Offroader, una delle più interessanti versioni alternative del set LEGO Creator Expert #10271 FIAT 500, che potrete acquistare qui.

I motivi per i quali è sicuramente una delle versioni alternative più interessanti sono vari: è stata progettata da un ex Designer LEGO (Nkubate), si ispira al set LEGO #5510 Off-Road 4×4 del 1986, che faceva parte del tema Model Team uno dei più amati temi di sempre, si collega ad uno dei set LEGO Technic novità 2021, la Jeep Wrangler. Stiamo parlando della MOC (My Own Creation) “10271 4×4 Offroader” di Nkubate. Le istruzioni per costruirla anche voi le potete acquistare e scaricare QUI.

LEGO MANIA – 20/01/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo insieme la MOC (My Own Creation) “10271 4×4 Offroader” di Nkubate. Confronteremo poi la MOC con il set Model Team del 1986 al quale si ispirato l’AFOL Designer nel progettarla.

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti