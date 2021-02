LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set #10295 Porsche 911… in doppio!

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. Oggi, puntata speciale di LEGO MANIA: costruiremo insieme a voi il set LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911… in doppio. Se avete letto questo nostro articolo, dovreste sapere che gli elementi contenuti in questo set consentono di costruire (ovviamente non allo stesso tempo), due delle versioni più iconiche della Porsche 911: la Turbo (caratterizzata dall’iconico alettone posteriore Whale-Tail e dall’asse posteriore maggiorato) e la Targa (resa inconfondibile e iconica dal tettuccio rigido rimuovibile, a fronte di un parabrezza posteriore in vetro e riscaldato). La costruzione procede univoca fino allo step. N.305 di pagina 180 del manuale di istruzioni. Arrivati a quel punto del manuale, si deve scegliere se proseguire con la costruzione della versione Turbo utilizzando gli elementi contenuti nelle buste “8” e “9“, oppure se saltare a pagina 231 del manuale di istruzioni e costruire la versione Targa, utilizzando gli elementi contenuti nelle buste “8” e “10“. Durante la puntata di oggi però, noi NON sceglieremo e le monteremo entrambe! In questi giorni infatti, nel dietro le quinte di LEGO MANIA abbiamo costruito due copie del set, fermandoci per entrambe allo step finale della busta “7” di pagina 180. Partiremo da qui per realizzare insieme le due versioni del set. Ne scopriremo così le differenze e le rispettive caratteristiche distintive.

LEGO MANIA – puntata del 24/02/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme il set, novità 2021, LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911

Per la prima volta dal debutto della linea Classic Car (avvenuto con il set Volkswagen T1 Camper Van), il set è un vero e proprio set due-in-uno, perché con il contenuto della scatola gli appassionati potranno costruire la loro versione del cuore della Porsche 911: la 911 Turbo, la Missile dell’Autobahn (soprannominata tale in quanto fu il terrore della maggior parte delle altre auto sportive) da 260 hp e con motore Boxer da 3.000 cc oppure la 911 Targa, con la parte centrale del tettuccio rimuovibile e riponibile sotto il cofano anteriore. Entrambe le versioni della Porsche 911 includono la riproduzione in mattoncini degli elementi caratterizzanti delle rispettive controparti reali: dalla linea della spalla aerodinamica ai fari angolati, passando per lo scultoreo cofano con lo stemma Porsche e per il motore Boxer a 6 cilindri.

