LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set LEGO Technic #42094 Ruspa cingolata

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Technic #42094 Ruspa cingolata. Pronti a divertirvi insieme a noi?

LEGO MANIA – puntata del 03/03/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo un set del 2019, ovvero il set LEGO Technic #42094 Ruspa cingolata (era tra i set citati in questo nostro articolo), un realistico modello di mezzo d’opera tipico dei cantieri forestali in scala media e dotato di una buona combinazione di funzioni manuali.

LEGO Technic #42094 Ruspa cingolata

Il set LEGO Technic #42094 Ruspa cingolata consente di realizzare un realistico modello di mezzo d’opera tipico dei cantieri forestali in scala media, dotato di una buona combinazione di funzioni manuali. Si può far ruotare la cabina di 360°, si può sollevare e abbassare il braccio e azionare l’artiglio per sollevare e spostare i tronchi d’albero (costruibili ed inclusi). Il modello è inoltre dotato di un argano a 2 velocità e di robusti cingoli per garantire l’aderenza al terreno. Il set può essere costruito in due versioni: la ruspa cingolata del modello principale e un robusto autoribaltabile anch’esso cingolato.

827 pezzi | € 95,90 su Amazon.it

Curiosità: il set è in scala con il precedente set LEGO Technic #42080 Macchina forestale del 2018. » Clicca qui per acquistare il set su Amazon.it L’uso combinato dei due set permette di replicare l’operatività di un vero cantiere forestale per la raccolta del legname tipico delle foreste di USA e Canada. La macchina forestale abbatte e “scortica” i tronchi rimuovendo rami ed altri sporgenze. La Ruspa cingolata raccoglie invece i tronchi per caricarli poi su appositi rimorchi, come ad esempio quello del Forwarder da pendio realizzabile come versione alternativa del set LEGO Technic #42080 Macchina forestale stesso (Model-B).

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti