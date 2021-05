LEGO MANIA. Proseguiamo con la costruzione del set #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA continuerà a costruire insieme a voi il set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”. La costruzione è lunga e richiede un po’ tempo, per cui è stata divisa in due blocchi. Nella puntata di oggi termineremo di costruire il set, che al termine della ormai lontana puntata del 17 febbraio abbiamo lasciato con solo il telaio, gli interni e il muso completati (nel tempo trascorso da allora abbiamo affrontato set impegnativi come i Giardini di Ninjago, la Porsche 911, lo Space Shuttle Discovery…). Spiegheremo anche e di nuovo la modifica all’assetto del set per renderlo più… pancia a terra pensata dai colleghi di RacingBrick.

LEGO MANIA – puntata del 26/05/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA termineremo di costruire il set, novità 2021, LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo. La puntata precedente dedicata alla costruzione del set del Cavallino potete vedere qui:

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Vera espressione della vettura endurance della Ferrari. Le caratteristiche includono sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 con pistoni mobili e un volante funzionante. Adesivi originali e colori autentici aggiungono il tocco finale a questo fantastico modello. Una volta costruito, il set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” misura 13 cm di altezza, 48 cm di lunghezza e 21 cm di larghezza

1.677 pezzi | € 179,99 su LEGO Shop @ Home

Curiosità: il set che è perfettamente in scala con il precedente set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR » Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti