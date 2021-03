LEGO MANIA, puntata speciale: apriamo insieme la Gift Box VIDIYO

Puntata speciale di LEGO MANIA: il misterioso artista L.L.A.M.A, anima e volto del nuovo tema LEGO VIDIYO, ci ha fatto avere una altrettanto misteriosa gift box. Come avremmo potuto aprirla senza la vostra compagnia?

LEGO MANIA è infatti l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. In questa puntata speciale e fuori scaletta però, apriremo insieme la gift box che abbiamo ricevuto in redazione

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA, non dovrete fare altro che collegarvi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti