LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi il set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, un’altra delle novità 2021 del tema LEGO Technic… ma non solo. Andremo infatti a modificare l’assetto del set per renderlo più… pancia a terra grazie alla modifica pensata dai colleghi di RacingBrick.

LEGO MANIA – puntata del 17/02/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA vedremo l’unboxing e costruiremo insieme il set, novità 2021, LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”, del quale potrete trovare tutti i dettagli in questo nostro articolo.

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Vera espressione della vettura endurance della Ferrari. Le caratteristiche includono sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 con pistoni mobili e un volante funzionante. Adesivi originali e colori autentici aggiungono il tocco finale a questo fantastico modello. Una volta costruito, il set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51” misura 13 cm di altezza, 48 cm di lunghezza e 21 cm di larghezza

1.677 pezzi | € 179,99 su LEGO Shop @ Home

Curiosità: il set che è perfettamente in scala con il precedente set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR » Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop @ Home

