LEGO MANIA. Costruiamo insieme il set LEGO #40502 The Brick Moulding Machine

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi l’enorme set LEGO Ninjago #71741 Giardini di NINJAGO City. Sarà un montaggio lungo, che coprirà non meno di tre puntate, forse quattro. Stiamo infatti parlando di 5.685 pezzi, manuale di istruzioni diviso in 3 volumi, pezzi divisi in 43 buste numerate da 1 a 26! Pronti a unirvi a noi in questa maratona?

LEGO MANIA – puntata del 14/04/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo insieme il set LEGO #40502 The Brick Moulding Machine, che riproduce la macchina per la stampa dei mattoncini LEGO utilizzata nelle varie fabbriche del Gruppo LEGO. Si tratta di un set prodotto in Edizione Limitata e viene venduto esclusivamente nel LEGO Store interno alla LEGO House di Billund. Se quindi non avrete modo di visitare la LEGO House in tempi brevi così da poterlo acquistare in loco, non avrete altra scelta che rivolgervi al mercato secondario (clicca qui per acquistare il set su ebay.it).

LEGO #40502 The Brick Moulding Machine

Il set riproduce la macchina di stampa con la quale vengono realizzati TUTTI i mattoncini LEGO che utilizziamo per le nostre creazioni e che è realmente installata ed operativa presso le i siti di produzione del Gruppo LEGO. Al momento sono oltre 1.000 le macchine come queste (quelle reali ovviamente) installate nei vari siti di produzione di Billund (Danimarca), Nyìregyhàza (Ungheria), Monterrey (Messico) e Jiaxing (Cina). Sono così sofisticate che ormai basta un solo addetto per gestirne fino a 32! Sono oltre 1.300 i mattoncini che ogni macchina è in grado di produrre ogni secondo, ovvero circa 4.900.000 pezzi ogni ora se parliamo delle sole macchine installate nella fabbrica di Billund!

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti