LEGO MANIA. Costruiamo insieme i set esclusivi dalla LEGO House

LEGO MANIA è l’appuntamento settimanale condotto da Francesco Frangioja in cui andiamo a scoprire e costruire insieme un set LEGO, scelto tra quelli più particolari, rari, interessati o anche semplicemente divertenti da costruire o perché includono tecniche di costruzione particolari ed interessanti. Potranno essere set novità, set vintage, set da collezione, set esclusivi, set solo belli da vedere (una volta costruiti) o anche giocabili e divertenti. LEGO MANIA costruirà insieme a voi due (forse anche tutti e tre) i set in vendita esclusivamente presso la LEGO House di Billund. Pronti a scoprire insieme a noi in queste esclusive?

LEGO MANIA – puntata del 21/04/2021

Nel corso della puntata di oggi di LEGO MANIA costruiremo insieme i set in vendita esclusivamente presso la LEGO House di Billund (li trovate tutti raccolti in questo nostro articolo). I set che costruiremo oggi hanno anche un certo vissuto: lunga e perigliosa è stata la via che li ha condotti sul nostro tavolo. Se volete scoprire tutto il dietro le quinte di questi set, seguite la puntata!

I set esclusivi precedenti

Fin dall’apertura della LEGO House, sono stati prodotti set esclusivi per la LEGO House stessa. Scopriamoli insieme.

LEGO Architecture # 21037 LEGO House | € 180 circa su amazon.it

774 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

937 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

LEGO House # 40366 Dinosauri | € 170 circa su amazon.it

864 pezzi | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

LEGO House “Building a dream – The story of LEGO House | € 100 circa su eBay.it

Libro (testo in lingua inglese + immagini) | Esclusiva per il LEGO House gift shop di Billund, Danimarca.

Dove vedere LEGO MANIA?

Per seguire in diretta live la puntata di LEGO MANIA basta collegarsi ogni mercoledì al canale Twitch di Cultura POP a partire dalle ore 14:00 o recuperare un estratto della live sul canale Youtube di CulturaPOP

Le puntate precedenti