LEGO e Nintendo celebreranno con una Premiere sul canale Youtube di LEGO stessa il prossimo MAR10 Day 2023, che si celebra in tutto il mondo il 10 marzo in quanto con la data in inglese “March 10”, si può giocare sulla somiglianza tra “1” e “0” del numero 10 e le lettere “I” e “O” di “MARIO” (esattamente come il May 4th, che gioca sull’assonanza in pronuncia tra May the Fourth e May the Force…) è il giorno che celebra l’universo Star Wars.

Lo hanno prima anticipato con un teaser su Twitter e poi preparando un video in diretta sul canale Youtube di LEGO.

Final preparations are underway for our LEGO Super Mario™ YouTube Premiere… Tune in on March 10 for big updates… and even bigger reveals…!#MAR10Day pic.twitter.com/jVOZaArUjo — LEGO (@LEGO_Group) March 6, 2023

La Premiere che celebra il LEGO MAR10 Day andrà in onda il 10 marzo alle 17:00 e nel corso della diretta potremo assistere al lancio di alcuni nuovi set NON 18+ e quindi non destinati ad una platea di collezionisti e appassionati adulti come invece i precedenti set Il potente Bowser (Clicca qui per acquistare il set), LEGO Super Mario #71395 Blocco “?” Super Mario 64 (Clicca qui per acquistare il set) e LEGO Super Mario #71374 NES – Nintendo Entertainment System (Clicca qui per acquistare il set).

Una prima novità sarà il set LEGO Super Mario #71423 La battaglia del castello di Bowser scheletro, un nuovo e piuttosto grande set di espansione per il tema di Super Mario, già comparso sulla versione australiana di lego.com (ma ancora non sono visibili informazioni e dettagli quali prezzo, data di disponibilità, numero di pezzi etc).

Una seconda novità che potrebbe essere presentata durante la Premiere e che dovrebbe arrivare sugli scaffali il prossimo autunno è il set LEGO Super Mario #71426, del quale però al momento sappiamo solo che sarà un set “Adults Welcome – 18+” e quale sarà il prezzo, che che pare sarà € 59,99… anche se un teaser nelle Stories sul profilo Instagram di LEGO ci fa pensare a un pack di espansione con uno degli eroi preferiti dagli appassionati con qualche anno in più. Vediamo se indovinate a quale personaggio stiamo pensando…

Vi diamo un indizio…

Dal momento che è ormai imminente l’arrivo nelle sale del nuovo film The Super Mario Bros. Movie (a questo link potete trovare il trailer ufficiale in italiano), non possiamo fare a meno di sperare che possano essere in lavorazione alcuni set o temi legati al film, come già annunciato per il nuovo film Avatar 2 – La via dell’acqua o la nuova pellicola con protagonista Indiana Jones e quindi immaginare di avere un giorno dei set di Super Mario con le “vere” minifigure di Super Mario.

Le celebrazioni per il LEGO MAR10 Day però non finiscono qui. Dal 4 al 12 marzo infatti, è attiva la promozione Doppi punti VIP per tutti gli ordini di set del tema di Super Mario.

Quale modo migliore di guadagnare tanti punti VIP e nel contempo celebrare il MAR10 Day? Acquistare i 3 Starter Pack per portarsi a casa tutti e tre i personaggi interattivi naturalmente!

LEGO Super Mario #71360 Avventure di Mario – Starter Pack

Lo Starter Pack contiene i mattoncini-azione per interagire con il personaggio LEGO Mario, che grazie ai suoi schermi LCD degli occhi, della bocca e sul petto riesce a mostrare istantaneamente le sue reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini. I fan del mitico Idraulico italiano e del suo mondo avranno a disposizione l’app gratuita LEGO Super Mario, appositamente sviluppata per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco fisico. L’app terrà infatti traccia dei punteggi e metterà a disposizione dell’utilizzatore le istruzioni digitali dei vari set della Super Mario Experience, suggerimenti creativi su come costruire e giocare e un forum sicuro (Login e User ID anonimizzati) per condividere idee con gli amici.

LEGO Super Mario #71387 Avventure di Luigi – Starter Pack

Il set dedicato al celebre fratello del protagonista del videogioco include il tanto atteso personaggio interattivo LEGO Luigi e amplia ulteriormente il divertente e interattivo universo LEGO Super Mario e fa conoscere ai più piccoli Luigi, fratello di Mario e suo inseparabile compagno in molte avventure. LEGO Luigi si riconosce per la sua affascinante personalità e la sua voce inconfondibile ed è più alto di LEGO Mario di un plate LEGO, rimanendo così fedele al look e ai tratti iconici di Luigi. Costruito con la stessa tecnologia di suo fratello, LEGO Luigi è dotato di un sensore che rileva i colori, uno schermo LCD per visualizzare le diverse reazioni al movimento e un altoparlante che riproduce suoni e musiche iconiche della serie di videogiochi Super Mario.

LEGO Super Mario #71403 Avventure di Peach – Starter Pack

Il set include il personaggio LEGO Peach, che fornisce una risposta espressiva immediata tramite uno schermo LCD e gli altoparlanti. LEGO Peach può ovviamente essere connessa a LEGO Mario o LEGO Luigi (personaggi extra non inclusi) tramite Bluetooth per vincere monete bonus con il lavoro di squadra. Utilizzando gli elemento LEGO inclusi nel set si potrà ad esempio lanciare il personaggio costruibile di Fiammetto per far cadere Lemmy da una torre. Si potranno ottenere monete digitali aiutando LEGO Peach ad andare in altalena o grazie alle interazioni con il Toad giallo. Anche il blocco “?” volante offre ricompense. Se il frutto rosso costruibile incluso nel set viene “mangiato” da LEGO Peach, si ottengono reazioni felici e monete extra. Il frutto può anche essere regalato al Toad giallo o a un altro dei personaggi interattivo (non inclusi).

