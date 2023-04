Lo scorso anno è uscito nelle sale Black Panther: Wakanda Forever, di cui trovate qui la nostra recensione. Il film, ora disponibile su Disney Plus, è parte del franchise che ha ispirato questo imponente e dettagliatissimo set LEGO, che trovate in offerta scontato di 70€. Un’occasione imperdibile per i collezionisti più esigenti!

Unite il piacere di assemblare un grande set LEGO con il vostro amore per il supereroe Marvel grazie a questo kit celebrativo speciale che include al suo interno tutto l’occorrente per dare vita a una replica del casco di Black Panther molto fedele e curata. Provate l’emozione e la soddisfazione di esporre qualcosa che amate e che avete realizzato con le vostre mani!

La confezione del set LEGO contiene 2961 pezzi che, una volta assemblati correttamente, formeranno il casco di Black Panther e le braccia incrociate con i pugni chiusi, riproducendo così il saluto degli abitanti del Wakanda simbolo dell’eroe Marvel. Il set è di colore nero riflettente con inserti color argento, viola e blu, che rievocano il potere del vibranio.

Il casco è alto ben 46 cm e include anche l’iconica collana che evoca il costume completo. Inoltre, le dita sono articolate e la mani staccabili, per permettervi di escegliere fra più pose. A impreziosire il tutto, l’indispensabile e solida base da esposizione, a sua volta arricchita da una targhetta con il logo.

Questo set celebrativo LEGO Marvel è un pezzo da esposizione unico e prezioso, un gioiello imperdibile per gli appassionati di Black Panther

