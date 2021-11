LEGO Marvel | I migliori set da regalare a Natale

Natale si avvicina e l’offerta di film Marvel in sala e sulla piattaforma streaming Disney+ si fa sempre più ampia. Lo stesso dicasi per i set del tema LEGO Marvel, molti dei quali potrebbero essere una fantastica idea per un regalo di Natale per i nostri amici e famigliari appassionati della Casa delle Idee! Ne abbiamo selezionati alcuni dei migliori per voi: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale del tema LEGO Marvel

LEGO Marvel #76178 Daily Bugle

Il Daily Bugle di Spider-Man è un set unico, che può vantare un cast di ben 25 diversi personaggi dell’universo di Spider-Man, alcuni dei quali alla loro prima apparizione in un set LEGO Marvel. La replica del palazzo che ospita il Daily Bugle è composta da 3.772 pezzi e una volta costruito misura oltre 82 cm di altezza. L’edificio è ricco di dettagli originali, caratteristiche affascinanti e una volta completato, i piani, il tetto e le facciate rimovibili rivelano l’interno di questo fantastico tributo alla Marvel.

LEGO Marvel #76193 L’astronave dei Guardiani (The Benathar)

Il set permette di costruire l’astronave Benathar, la nova “casa” dei Guardiani della Galassia dopo che la favolosa Milano è andata distrutta. La cabina di pilotaggio può contenere tutte le minifigure incluse nel set: Star-Lord, Groot, Rocket, Mantis, Thor (e un guerriero Chitauri). Un supporto girevole consente di posizionare l’astronave per farle assumere una posa dinamica e per inventare avventure senza fine.

LEGO Marvel #76190 Monger scatena il caos

Basato sulle classiche scene del primo film di Iron Man Marvel Studios, il set riproduce il mech Iron Monger. Il reattore ARC del mech si illumina quando si regola la posizione del mech per sparare con uno shooter a 6 colpi sul braccio destro e uno a 3 colpi sul braccio sinistro.

LEGO Marvel Shang-Chi: Battaglia all’Antico Villaggio

Il set riproduce l’ancestrale drago protagonista del film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dei Marvel Studios. Il corpo articolato del drago costruibile simile a un serpente ruota e si attorciglia nelle mani di chi lo costruisce. Le iconiche minifigure ispirate al film, tra cui Shang-Chi, Wenwu, Xialing e lo Spacciatore di Morte, incoraggiano il gioco di ruolo creativo. Due minifigure possono essere fissate alla base d’acqua del drago per creare epici scenari di battaglia.

LEGO Marvel #76155 Gli Eternals all’ombra di Arishem

Il set include il modello di un Celestial snodabile con torace illuminato e in grado di tenere in mano la minifigure di un Eternal, di un Deviant e le 4 minifigure degli Eternals Ikaris, Sersi e gli esclusivi Ajak e Kingo, completi di accessori. Gli Eternals hanno ciascuno un potere specifico: Ajak è l’unico in grado di comunicare con i potenti esseri extraterrestri, i Celestial. Sersi può trasformare la materia in tutto ciò che desidera, Ikaris ha una forza sovrumana e Kingo può far esplodere l’energia terrestre. Il set include 493 pezzi.

LEGO Marvel #76185 Spider-Man al laboratorio Sanctum

Il set include la riproduzione di una sezione del quartier generale del Dottor Strange. Il seminterrato dedicato alle arti mistiche è pieno di oggetti e accessori: attrezzi, una bicicletta, il controller di una consolle per videogame, un candelabro, una luminosa pietra mistica e molti altri oggetti magici. Nel set sono inoltre incluse le minifigure di Spider-Man, di MJ, di Wong e del Dottor Strange con indosso il Mantello della Levitazione. Un mostruoso insetto gigante con artigli mobili costruibile completa la scena.

LEGO Marvel #31199 Iron Man – Marvel Studios

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni ed in formato portrait e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Marvel #76191 Guanto dell’Infinito

Questa riproduzione in mattoncini LEGO dell’iconico Guanto dell’Infinito presente nei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame di Marvel Studios è completa di dita articolate e posabili, della replica in mattoncini delle Gemme dell’Infinito e di una targhetta descrittiva fissata ad un supporto per l’esposizione. Le dita articolate permettono di riprodurre il gesto del fatale “snap” e la realizzazione con pezzi color oro lo rendono perfetto per essere esposto ovunque, a casa o in ufficio.

LEGO Spider-Man #76199 Carnage

Il set consentirà di ricreare e costruire con i mattoncini le caratteristiche da incubo del supercattivo alieno. Dalla fronte bassa e rossa alla mascella sporgente piena di denti a baionetta, la replica in mattoncini LEGO di Carnage è perfetta per essere esposta accanto al set della sua controparte… nera e tenebrosa.

LEGO Marvel #76200 La nuova Asgard di Bro

Il set riproduce l’incredibile nuova casa di Thor ad Asgard vista nel film Avengers: Endgame di Marvel Studios. Include 2 minifigure, Bro Thor e Korg, un Miek costruibile e tanti oggetti e accessori per ispirare infiniti giochi di ruolo divertenti, tra cui l’ascia Stormbreaker, una console per videogiochi, un divano, uno schermo TV e scatole di pizza.

Molti dei set set inclusi nell’elenco qui sopra sono legati ai film e alle serie TV disponibili sulla piattaforma streaming Disney+ e regaleranno certamente una fantastica esperienza di costruzione durante le festività natalizie, magari accompagnata dalla visione del tanto materiale che la piattaforma già ora ci mette a disposizione.