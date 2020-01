LEGO modelli alternativi: Ford Mustang Shelby GT500 dal set LEGO 10265 Mustang

Dai modelli LEGO standard è possibile dare vita a versioni alternative di quanto proposto nelle scatole acquistate grazie alla propria immaginazione o seguendo le istruzioni diffuse in rete dagli esperti del settore che con passione e dedizione propongono modifiche ed evoluzioni davvero spettacolari e degne di nota! Oggi vi proponiamo la recensione del modello “Ford Mustang Shelby GT500” di Firas Abu-Jaber ovvero una modifica di un’auto in scala della serie “Creator Expert” realizzabile a partire dai set LEGO ufficiali.

Cosa sono i modelli alternativi?

Quando il Gruppo LEGO rilascia dei set particolarmente iconici, creativi e sfidanti, ci sono alcuni AFOL (Adult Fan Of LEGO) in giro per il mondo che progettano e realizzano modelli alternativi a quello rappresentato dal set ufficiale facendosi bastare i soli pezzi inclusi nel set ufficiale stesso. Progettato e realizzato il modello, ne redigono le istruzioni per la costruzione e le rendono disponibili alla community di appassionati, talvolta gratuitamente e talvolta a pagamento (per cifre dai 2 ai 15 euro, a seconda della complessità del modello).

“Mustang GT500” by Firas Abu-Jaber

Quando il set ufficiale LEGO # 10265 Ford Mustang (disponibile per l’acquisto online) è stato rilasciato qualche tempo fa, ha ricevuto grandi elogi, uno su tutti quello di essere una delle migliori auto LEGO mai prodotte. Le linee forti della classica muscle car americana sono state “tradotte” benissimo dai designer di LEGO Group nella versione in mattoncini. Altrettanto bene però ha fatto Firas Abu-Jaber nel ricreare una versione moderna dell’auto rappresentata nel set originale, realizzando una magnifica Ford Mustang Shelby GT500 e utilizzando solo i pezzi incluso nel set!

Le istruzioni

Per realizzare le istruzioni, Firas Abu-Jaber si è rivolto a Simone Bissi, un bravissimo e italianissimo “progettista di istruzioni”, al quale già si sono rivolti alcuni tra i migliori AFOL Designer italiani ed internazionali. Le istruzioni si possono comprare online sia sul sito di Firas e Simone che tramite la piattaforma REBRICKABLE.

Il modello

Il modello è realizzabile utilizzando solo ed esclusivamente i mattoncini LEGO inclusi nel set ufficiale LEGO # 10265 Ford Mustang. Non serve altro: si compra il set, si archiviano le istruzioni originali e dopo aver organizzato i pezzi (la numerazione che LEGO appone sulle buste interne diventa superflua), si parte con la costruzione.

Dover progettare un modello facendosi bastare i pezzi contenuti in un certo set porta gli AFOL Designer a inventarsi tecniche e modi sempre nuovi per incastrare i mattoncini, ed è quindi molto istruttivo costruire questi modelli alternativi: sono una fonte preziosissima di nuovi modi di incastrare i mattoncini.

Conclusioni

Il modello di Ford Mustang Shelby GT500 progettato da Firas è molto solido, decisamente fedele all’auto reale e ne conserva le corrette proporzioni tra lunghezza, larghezza ed altezza da terra.

Ovviamente, per via del fatto che l’obiettivo era quello di utilizzare solo ed esclusivamente i pezzi contenuti nel set ufficiale LEGO # 10265 Ford Mustang, qualche compromesso è stato necessario. Ad esempio, il modello finito non include i parabrezza anteriore e posteriore, presenti invece nel set LEGO. Per contro, il modello alternativo progettato da Firas conserva la giusta scala (1:15), include comunque elementi “funzionanti” come l’apertura delle portiere, del cofano motore e del vano bagagli.

Lo sterzo è funzionante (le ruote possono essere girate a sinistra e a destra) ma non è collegato al volante (le ruote vanno “azionate” a mano). Gli interni dell’abitacolo e il motore, nonostante il cambio di sagoma e proporzioni, hanno un ottimo livello di dettaglio. L’unico “intervento manuale” richiesto, necessario per completare la livrea a strisce di questo modello alternativo, è quello di realizzare un piccolo adesivo personalizzato sul cofano che si può ricavare ritagliando una porzione di uno degli adesivi del set originale, ma il tutto è indicato e spiegato nel file pdf delle istruzioni.

Grazie alle istruzioni facili da seguire ma mai noiose o eccessivamente semplificate (anzi!), la costruzione è sempre vivace e stimolante.