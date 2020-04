LEGO Monkey Kid: svelati i set

Un importante sito di e-commerce di Hong Kong si è lasciato sfuggire ieri (24 aprile) le immagini dei set del nuovo tema “Monkey Kid“, del quale vi abbiamo parlato in questo nostro articolo di febbraio e in quest’altro articolo di marzo. Possiamo anticiparvi che sono… semplicemente fantastici!

Sono confermati i titoli e i prezzi dei set, e pur non potendo mostrarvi (per ora) le immagini (perché LEGO Group ha estratto il cartellino rosso del takedown), possiamo sicuramente descriverveli. Da LEGO Group non arrivano info o news in merito alla effettiva disponibilità dei set (per tutto il mondo subito, oppure disponibilità prima in Asia e poi, dopo qualche settimana o mese, disponibilità ovunque – lancio “in pompa magna” oppure semplice caricamento su LEGO Shop@Home etc) nè date per un annuncio o quant’altro. Quel che è certo è che saranno disponibili da maggio 2020. Anche i prezzi sembrano confermati. Quel che è certo è che faranno impazzire coloro che negli anni ’80 erano in età per i giocattoli dell’epoca, quelli trasformabili, con veicoli uno dentro l’altro e ricchi di funzioni.

I set saranno molto, molto giocabili e per come sono realizzati o per come sono presentati sulle scatole, sembra impossibile non immaginare una serie di cartoni animati a supporto (come per Ninjago). I riferimenti ad una trama o sceneggiature sono assolutamente evidenti. Altrettanto evidente è l’ispirazione ai set legati al primo The LEGO Movie, viste tutte le combinazioni di trasformabilità e giocabilità.

Elenco dei set (confermati)

LEGO set # 80006 White Dragon Horse Bike | $ 35

Il set include le minifigure di Mel, Monkey Kid e due “cattivi” che sembrano far parte dell’armata del demone Re Toro (Demon Bull King). La moto ha una livrea bianca e verde con lame sui lati che sembra una combinazione tra Nexo Knight (colori) e Ninjago/EXO Force (aspetto). Il set include anche una sorta di hoverboard (che nel classico d’animazione “The Monkey – Le grandi avventure di Goku” era la nuvoletta sulla quale volava il protagonista) oltre a delle costruzioni che sembrano essere i nascondigli dei due “cattivi”.

LEGO set # 8007 Iron Bull Tank | $ 50

Il set include le minifigure di Monkey Kid, di Sandy e (di nuovo) di due “cattivi” dell’armata del demone Re Toro (Demon Bull King). Per essere precisi, Sandy è una “maxi-figure” tipo quella di Hulk dei set Marvel Avengers o di Winston dei set di Overwatch. Il veicolo incluso nel set è molto grande e rappresenta una sorta di carroarmato di foggia “medievale” con una torretta-cannoniera elevabile e un vano apribile lancia-barili esplosivi.

LEGO set # 80008 Monkey Kid’s Cloud Jet | $ 60

Il set include la minifigure di Monkey Kid e di altri due membri della sua squadra, oltre a quella di uno dei “cattivi” dell’armata del demone Re Toro (Demon Bull King). Il veicolo incluso nel set è una sorta di aereo Jet bi-reattore pesantemente armato e dal quale può essere sganciata una moto armata (che ricorda un po’ quella di Hiroshi Shiba in Jeeg Robot d’acciaio). Per uno degli asistenti di Monkey Kid è incluso anche un jetpack. In molti dei particolari il jet è simile a quelli visti nella linea Ninjago.

LEGO set # 80009 Pigsy’s Food Truck | $ 70

Questo set è un incredibile furgo-macelleria mobile, con tanto di armamenti e di “statua” del maiale sul tetto… che però è un mitragliatore gatling a 6 canne che spara plate round! Fantastico! Il set include anche due “cattivi” dell’armata del demone Re Toro (Demon Bull King), entrambi in moto (incluse). Oltre alle minifigure dei “cattivi”, di Monkey Kid e di quella di un normale “passante”, troviamo anche la minifigure di Pigsy (Hakkai in “The Monkey – Le grandi avventure di Goku“), un maiale parlante.

LEGO set # 80010 Demon Bull King | $ 90

Il set rappresenta il demone Re Toro (Demon Bull King) in forma di mecha, con tanto di arma inastata e torso luminoso (grazie ad un light brick all’interno del costato a vista). Le minifigure incluse sono quelle di Monkey Kid e di Pigsy, oltre a di Re Toro stesso. Il mecha è pesantemente armato, con un aspetto tra Exo Force e Bionicle. Sarà fantastico da inserire in display e diorami.

LEGO set # 80011 Red Son’s Inferno Truck | $ 120

Il set rappresenta un big truck da combattimento, pesantemente armato e dal cui “muso”, una volta azionato il meccanismo di sollevamento della cabina, può uscire un veicolo three-wheeled (tipo la Polaris Slingshot, anch’esso pesantemente armato. Il set include anche un tuck-tuck classicamente orientale (una sorte di Piaggio Ape) tipo quello incluso nel set LEGO # 70607 “Inseguimento a Ninjago City” e un piccolo negozio con (il muso di) un panda come insegna (dalle foto non si capisce bene quale sia la merce in vendita). Le minifigure incluse sono quelle di Monkey Kid, di Mel, di un paio di altri membri della squadra e tre “cattivi” di Re Toro (Demon Bull King), uno dei quali con tanto di bicicletta e accessori per ripararla.

LEGO set # 80012 Monkey King Warrior Mech | $ 150

Il set è un altro mecha, questa volta quello di Monkey Kid, imponente nella sua classica foggia e il tipico aspetto di samurai in armatura. Il set include anche la minifigure di Monkey Kid in armatura (molto simile alla minifigure n.4 della serie 19) che vola all’attacco sulla sua nuvoletta da combattimento (costruibile). Il set comprende anche un paio di “cattivi”, per uno dei quali è presente una sorta di hoverboard. Completa il set un piccolo edificio che sembra avere un negozio al piano terra e una unità abitativa al piano superiore.

LEGO set # 80013 Monkey Kid’s Team Secret HQ | $ 170

E’ il set più imponente del “pack”. E’ una sorta di chiatta porta container che però si può scomporre in più moduli, ciascuno dei quali è l’alloggio di uno dei membri della squadra di Monkey Kid, oltre ad hangar per un mini-mecha e due jet-ski da combattimento, una gru e una antenna per le comunicazioni. Completano il set alcuni mezzi d’attacco dei “cattivi”.

L’unico set del quale mancano conferma e immagini è il