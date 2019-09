Lego: nel 2020 arriveranno le Minifigure della DC?

Secondo un rumor Lego realizzerà nel 2020 una nuova serie di Minifigure dedicate ai personaggi DC

La nuova serie di Minifigue Lego potrebbe essere dedicata i personaggi dell’universo DC? Forse, o così si vocifera da qualche giorno all’interno della community di appassionati Lego. Anche se si tratta solo di un’indiscrezione, fonti vicine a Lego hanno diffuso questa notizia: questo rumor vorrebbe la nuova serie di personaggi da collezione in arrivo nel 2020.



L’idea che Lego possa dedicare una serie ai personaggi DC ha subito creato moltissima attesa e trepidazione tra gli appassionati della Detective Comics, che spesso hanno visto esclusi alcuni tra i personaggi più amati e famosi dei fumetti dai set realizzati dall’azienda di Billund.

Per chi tra voi non avesse familiarità con l’oggetto di questo articolo, Lego realizza ormai da diversi anni delle collezioni dedicate alle sole Minifigure, ovvero gli iconici omini contenuti nei set; ogni anno vengono prodotte tre diverse serie, una di personaggi originali, mentre le restanti due vengono riservate a popolari licenze.

In passato infatti abbiamo avuto collezioni dedicate ai Simpsons, The Lego Movie, Ninjago Movie, Disney, calciatori della nazionale tedesca, team olimpico della Gran Bretagna, Harry Potter e The Lego Batman Movie.

La serie di Minifigure dedicata alla DC potrebbe dare l’opportunità a Lego di proseguire per la strada intrapresa con le due serie precedentemente realizzate dedicate a The Lego Batman Movie, in cui diversi personaggi anche minori (per lo più cattivi sconosciuti del Cavaliere Oscuro) hanno ricevuto la propria versione Lego.



La prima serie di Minifigure di The Lego Batman Movie è stata prodotta nel 2016 e si componeva di 20 personaggi tratti dal film. La collezione rispecchiava il taglio ironico e irriverente della pellicola e su 20 personaggi, 5 minifigure erano dedicate a Batman e ai suoi diversi costumi.



La seconda serie di Minifigure è stata annunciata nel 2017 e anche in questo caso la collezione era composta da 20 personaggi. A differenza della precedente in questa seconda serie sono stati inseriti anche dei personaggi del cosmo DC provenienti da altre testate, come ad esempio Black Canary, il generale Zod e i Gemelli Meraviglia.



Una serie di Minifigure dedicata ai personaggi del cosmo DC darebbe così l’opportunità a Lego di realizzare delle minifigure speciali per i protagonisti della Justice League come Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Martian Manhunter o in generale tutti quei personaggi meno conosciuti e che spesso non trovano spazio all’interno dei set legati alle licenze dei film.