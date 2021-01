LEGO Ninjago: tutte le iniziative per il suo decimo anniversario

Lo scorso 14 gennaio 2021, LEGO Group ha presentato ufficialmente il programma completo delle iniziative per festeggiare il decimo anniversario della serie TV e della linea di set LEGO Ninjago Legacy.

Il calendario delle iniziative prevede il lancio di un set disponibile in esclusiva nei LEGO store e su LEGO Shop @ Home, collaborazioni con altri brand – della moda principalmente – e uno sguardo ad alcuni dei momenti più memorabili della storia dei ninja grazie al lancio di set celebrativi a marchio Ninjago LEGACY.

Prima di andare a vedere in dettaglio le singole iniziative, ecco qualche numero su LEGO Ninjago:

vari episodi pilota della serie TV

13 stagioni della serie televisiva

diversi minifilm

un film (LEGO Ninjago – Il film) arrivato nelle sale cinematografiche

una vasta gamma di set e merchandising LEGO

diversi videogiochi e app

riviste e libri da colorare

fumetti e libri per bambini

camere d’albergo a tema e un’attrazione a LEGOLAND.

Tommy Andreasen, Sr. Manager Entertainment Development del Gruppo LEGO che ha lavorato alla linea di prodotti e alla serie televisiva LEGO NINJAGO fin dall’inizio, ha dichiarato:

“In origine, NINJAGO doveva terminare nel 2012, dopo la seconda stagione. La linea avrebbe dovuto rimanere in commercio per tutto il 2013. Tuttavia, il continuo successo di LEGO NINJAGO ha fatto sì che sia la serie televisiva che i prodotti continuassero ad uscire sino ad oggi. Questo dimostra un coinvolgimento incredibile da parte dei nostri fan, a distanza di 10 anni la linea va ancora alla grande”

Vediamo insieme tutte e novità e le iniziative che attendono i fan di questo longevo tema.

Le iniziative

Il calendario delle iniziative include il lancio di nuovi set, la messa in onda della quattordicesima stagione della serie TV, collaborazioni con altri brand e pubblicazione di contenuti. Scopriamoli insieme.

Lancio di set

In occasione del decimo anniversario, il Gruppo LEGO rilascerà undici set LEGACY durante tutto il 2021. Strizzando l’occhio ai collezionisti, LEGO Group ha deciso di includere in sei di questi set una minifigure ninja color oro da collezione e in edizione limitata. Il 1° febbraio per tutti e a partire dal 14 gennaio per i membri VIP di LEGO Shop @ Home e per i titolari di tessera Loyalty dei LEGO Certified Store, sarà lanciato in esclusiva l’enorme set #71741 Giardini di NINJAGO City. Il set LEGO Ninjago Legacy #71741 Giardini di NINJAGO City è un vero e proprio set flagship e celebrativo dei dieci anni di vita del tema LEGO NINJAGO e include la versione in mattoncini alcuni dei momenti principali della serie televisiva. Inclusa in questo set troveremo una delle sei minifigure ninja color oro, quella di Maestro Wu.

Gli undici set LEGACY verranno lanciati in due sessioni distinte: i primi otto set Legacy (quattro set Legacy e quattro set Epic Battle) sono stati messi in vendita a partire dallo scorso 1° gennaio, il nono è disponibile dal 14 gennaio su LEGO Shop @ Home in esclusiva per i membri VIP e nei LEGO Certified Store per i titolari di tessera loyalty (e sarà reso disponibile per tutti dal prossimo 1° febbraio), gli ultimi due set Legacy saranno disponibili dal prossimo mese di giugno. A breve andrà in onda la quattordicesima serie e quindi a marzo 2021 saranno lanciati quattro set legati alla nuova serie, cui farà seguito a giugno 2021 il lancio di altri cinque set. Ecco l’elenco dei nuovi set:

LEGO Ninjago #71735 Il Torneo degli Elementi

LEGO Ninjago #71736 Spara Missili

LEGO Ninjago #71737 Super-bolide Ninja X-1

LEGO Ninjago #71738 Mech Titano da battaglia di Zane

LEGO Ninjago #71741 Giardini di Ninjago City

LEGO Ninjago Epic Battle # 71730 Kai vs Skulkin

LEGO Ninjago Epic Battle # 71731 Zane vs Nindroid

LEGO Ninjago Epic Battle # 71732 Jay vs Serpentino

LEGO Ninjago Epic Battle # 71733 Cole vs Guerriero fantasma

La quattordicesima stagione della serie TV

In questa nuova stagione, intitolata L’Isola proprio perchè ambientata su di un’isola, la squadra dei ninja guidata da Lloyd si scontrerà con il Capo Mammatus e con i suoi Custodi per conquistare alcuni preziosi Amuleti.

Le collaborazioni

Il Gruppo LEGO sta collaborando con brand di abbigliamento e streetwear esclusivi per creare collezioni speciali dedicate all’anniversario. La prima collaborazione, LEGO NINJAGO x HYPE, è stata annunciata la scorsa settimana ed è disponibile da oggi, 15 gennaio. L’ispirazione per la collezione di streetwear è stata la futuristica e colorata città di Prime Empire, dalla serie televisiva LEGO NINJAGO 2020. Prossimamente non mancheranno emozionanti collaborazioni con numerosi altri brand di abbigliamento.

I contenuti

Al link www.LEGO.com/ninjago10anniversary saranno disponibili contenuti dedicati all’anniversario, che racconteranno la storia di LEGO NINJAGO attraverso gli anni e mostreranno incredibili creazioni dei fan quali fan art, MOC-My Own Creation e toy photography. La LEGO House celebrerà inoltre l’occasione ospitando una mostra di approfondimento in onore dei dieci anni del fandom NINJAGO.