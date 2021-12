LEGO NINJAGO | I migliori set da regalare a Natale

Natale è sempre più vicino, quindi non resta molto tempo per completare la lista dei regali da chiedere a Babbo Natale. Sono moltissimi i bambini e le bambine che nel tempo si sono appassionati alle avventure dei piccoli Ninja, e il prossimo Natale è senz’altro un’ottima occasione per aggiungere qualche set alla loro collezione ed espandere così le loro possibilità di creare avventure sempre nuove, magari facendosi ispirare dalle serie TV che ormai sono arrivare a ben 14! Abbiamo selezionato per voi i migliori tra i più recenti. Siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori regali di Natale del tema LEGO Ninjago

LEGO Ninjago #71735 Il Torneo degli Elementi

Ispirato dagli episodi della Stagione 4 della serie TV LEGO Ninjago, il set riproduce il tempio altamente dettagliato e contiene una piattaforma da battaglia, una piattaforma per armi rotante, un’arma girevole e una collezione di lame di giada. Il set include 7 minifigure: i ninja Kai, Jay e Lloyd Legacy, i maestri degli elementi Bolobo, Jacob e Gravis e il malvagio Eyezor. Novità 2021, Lloyd Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71736 Spara Missili

Protagonista degli episodi della Stagione 4 della serie TV LEGO Ninjago, il riproduce un aereo jet dotato di 8 shooter a molla sulla parte anteriore girevole per prendere rapidamente di mira il malvagio Eyezor o l’edificio della prigione per liberare Lloyd. Il set include 4 minifigure: i ninja Cole, Lloyd e Kai Legacy e il loro nemico Eyezor. Novità 2021, Kai Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71737 Super-bolide Ninja X-1

Ispirato dal veicolo visto nella Stagione 3 della serie TV LEGO Ninjago, il riproduce il Super-bolide Ninja X-1, un veicolo 2-in-1 dotato di 2 shooter a molla e di una fantastica motocicletta nascosta all’interno del cofano anteriore che può essere lanciata premendo un pulsante per attaccare i nemici. Il set include 5 minifigure: i ninja Kai, Jay e Cole Legacy, oltre ai Guerriero Nindroid e Mindroid. Novità 2021, Cole Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71738 Mech Titano da battaglia di Zane

Progettato sulla base del mech visto nella Stagione 5 della serie TV LEGO Ninjago, il grande mech è dotato di gambe e braccia snodabili, una spada e una motosega rotante, 2 shooter a molla e una cabina per le minifigure ninja. Il set include 4 minifigure: i ninja Zane e JayLegacy oltre ai 2 Guerrieri fantasma Ghoultar e Soul Archer. Novità di gennaio 2021, Jay Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71739 Raider Ultra Sonico

Progettato sulla base del veicolo visto nella Stagione 1 della serie TV LEGO Ninjago, il modello 4-in-1 può essere smontato per creare una motocicletta giocattolo separata, un jet con shooter a molla e 2 veicoli fuoristrada. Il set include 7 minifigure: i ninja Kai, Zane, Cole e Jay, oltre ai guerrieri serpente Mezmo e Rattla della tribù Hypnobrai, fornendo ai bambini tutto il necessario per inscenare avvincenti battaglie. Novità 2021, Zane Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71741 Giardini di Ninjago City

Un fantastico edificio composto da tre piani dettagliati e separabili per una migliore giocabilità. I tre piani includono una gelateria, la noodle house di Chen, la sala di controllo e un museo che celebra la ricca storia dei ninja. Il set contiene Il set è composto da 5.685 pezzi, che garantiranno ore di costruzione coinvolgente e di divertimento tanto agli adulti quanto ai bambini. Il set include 19 minifigure, tra le quali potremo trovare tutti i ninja e anche alcuni dei loro alleati. Novità 2021, Wu Legacy è uno speciale personaggio d’oro da collezione con un supporto per celebrare i 10 anni dei set NINJAGO.

LEGO Ninjago #71745 Moto della giungla di Lloyd

Il set include il modello costruibile di un veicolo 2 in 1 composto da una moto ninja e da un modello da surf. E’ dotato di 2 shooter, cabina di pilotaggio apribile, sospensioni funzionanti e un flyer staccabile da usare come tavola da surf. Il set include 3 Minifigure, ovvero Lloyd e Nya dell’Isola, entrambi armati, che affrontano Rumble Keeper, dotato di lancia e scudo.

LEGO Ninjago #71746 Dragone della giungla

Il set include il modello costruibile di un dragone completo di ali, zampe e coda snodabili, la mascella che si apre e si chiude e una sella rimovibile per consentire a un ninja di cavalcarlo durante le avventure in battaglia. Il set include inoltre una fantastica tavola da surf con vela e funzione di lancia-plate. Incluse nel set troviamo 4 Minifigure: Lloyd e Zane dell’Isola, Poul-Erik e Thunder Keeper, tutti dotati di potenti armi per conquistare l’amuleto della tempesta.

LEGO Ninjago #71747 Il villaggio dei Guardiani

Il set include il modello costruibile di un covo nella giungla incredibilmente dettagliato e interattivo, che comprende una prigione all’interno della bocca di un dragone, tiratori nascosti e una trappola che cattura i personaggi e li fa penzolare da un albero. Il set include 5 Minifigure: Cole, Jay e Kai dell’Isola, Capo Mammatus e Thunder Keeper. Tutte sono dotate di potenti armi per inscenare divertenti battaglie e scoprire chi conquisterà il prezioso amuleto della tempesta. Il pilastro in pietra nella parte superiore del set si divide in 3 diversi personaggi mostri. Una volta costruito, il set misura 22 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 29 cm di larghezza.

LEGO Ninjago #71748 Battaglia in mare dei catamarani

IL set include i modelli costruibili di due catamarani: il catamarano da battaglia dei Guardiani e il catamarano dei Ninja. L’imbarcazione dei Guardiani è dotata di 2 shooter a molla e può dividersi in 3 barche distinte, una delle quali ospita una mini-prigione per i Ninja e un’altra dispone di 2 shooter e uno scrigno pieno di diamanti. Il vascello dei Ninja invece può essere ripiegato per procedere più veloce ed essere riaperto per la modalità di attacco ed è anch’esso dotato di 2 shooter a molla. Incluse nel set troviamo 6 Minifigure: Jay, Kai e Zane dell’isola e tre dei loro nemici, ovvero Capo Mammatus, Thunder Keeper e Rumble Keeper.

I set del tema LEGO Ninjago aprono un intero mondo di avventure emozionanti. I piccoli costruttori non vedono l’ora di costruirli per poi utilizzarli per immedesimarsi nei loro eroi Ninja preferiti e inscenare e inventare avventure sempre nuove da vivere con loro, acquisendone nel contempo i valori di amicizia, dedizione, disciplina e coraggio.