Se i Lego sono la vostra passione, e se siete sempre alla ricerca di occasioni a prezzo scontato per acquistare i set che ancora non figurano nella vostra collezione, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta, relativa a quello che è uno dei set più sorprendenti degli ultimi anni, specie perché in collaborazione con un brand iconico degli anni ’80!

Stiamo parlando del bellissimo set dedicato a Optimus Prime, leader dei Transformers, e tra i personaggi più iconici della cultura nerd, qui riprodotto da Lego in una versione a base di mattoncini che, tuttavia, non perde una peculiare caratteristica di Transformers (e delle loro action figures), ovvero quella di trasformarsi da robot a camion, e viceversa!

Si tratta, dunque, di un set che si rifà apertamente al franchise di riferimento, non solo per aspetto, ma anche per caratteristiche ludiche, e che potrà oggi essere vostro con uno sconto del 28%, ovvero a soli 129,99€, in virtù del prezzo originale di 179,99€!

Un vero e proprio affare, per un set realizzato ad arte e che, con i suoi 1508 pezzi, riesce a ricreare in toto quello che è il fascino e lo stile dei Transformers, così come apparivano nella serie classica resa celebre dall’omonimo cartone animato.

Un prodotto che, a nostri giudizio, è destinato a diventare oggetto di culto tra i fan e i collezionisti Lego, anche perché, come immaginerete, rifacendosi al mondo delle action figures questo set non è solo in grado di trasformarsi, ma è anche snodato in più punti, ed include persino un piccolo set di accessori, tra cui un blaster ionico, la “Matrice di comando degli Autobot”, l’ascia Energon, il cubo Energon ed un jetpack!

Insomma, parliamo di un set Lego davvero fuori dal comune, decisamente molto collezionabile ed anche bellissimo da esporre e che, per questo, varrebbe certamente la pena acquistare subito, specie considerato l’incredibile prezzo a cui è venduto su Amazon!

Ciò detto, non ci ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo splendido set dedicato a Optimus Prime prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

