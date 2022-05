Ormai è confermato: il set LEGO di Optimus Prime, il leader degli Autobot e protagonista della saga dei Transformer, tanto della serie animata degli anni ’80 quanto del nuovo franchise cinematografico iniziato nel 2007 dal regista Michael Bay è in arrivo!

Stando alle voci di cui sopra e riportate da Promobricks, è confermato che il set avrà nome e codice LEGO #10302 Optimus Prime e sarà composto da 1.508 pezzi. E’ ragionevole pensare che si tratterà di un set LEGO Creator Expert con packaging Adults Welcome 18+ e si presume anche che Optimus Prime potrebbe essere basato sul prossimo Transformers: Rise of the Beasts, il nuovo film la cui uscita è stata rimandata al 2023 (vi abbiamo parlato del film in questo nostro articolo).

La questione della licenza.

La licenza per produrre giocattoli con i Transformer come soggetto fa capo ad HASBRO da molto tempo. HASBRO è anche titolare di Kree-O, un marchio di giochi di costruzione basato su mattoncini proprio come LEGO.

E’ ormai da qualche anno che HASBRO non produce più i set Kree-O dedicati ai Transformers, quindi le opzioni sono due. La prima (e più probabile) è sicuramente più remunerativo cedere o concedere la licenza a LEGO (dietro cospicuo pagamento, ovviamente) che lasciarla “a languire” inutilmente in un cassetto. La seconda, forse meno probabile, è che la licenza sia scaduta e quindi LEGO sia subentrata. Se quindi ciò che fino a qualche tempo fa era considerato un taboo da LEGO (produrre set sulla base di licenze concorrenti/contemporanee detenute da concorrenti) poteva far pensare che quella del nuovo set LEGO #10302 Optimus Prime potesse essere una fake news, sembra proprio che la questione delle licenze concorrenti non debba più essere una preoccupazione per noi appassionati. Negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito ad una contemporaneità di set prima tra LEGO e MEGA Collabs (Mattel) per il modello della chitarra Fender

e poi, proprio in questi giorni, tra LEGO e HASBRO (Pulse) stessa per il modello della Sala del Trono di Boba Fett

Il nuovo film.

Il regista del nuovo film è Steven Caple Jr, che sui propri profili social ha postato la fine delle riprese e rivelando nel contempo che nella nuova pellicola il comandante degli Autobot tornerà, quando si trasformerà in camion, all’aspetto che aveva nella G1, la serie animata statunitense andata in onda negli anni ’80.

Il set: voci e ipotesi.

Le indiscrezioni che siamo riusciti a intercettare dicono che non solo il modello del set LEGO #10302 Optimus Prime di potrà trasformare da camion a robot e viceversa senza doverlo smontare, ma sarà anche dotato di accessori importanti quali il jetpack che consente a Optimus di volare e il fucile blaster per fare fuoco contro i nemici, il Blaster a Ioni, la spada di Energon, la Matrice del Comando e i cubi di Energon, il tutto completato dalla iconica targhetta informativa da esposizione in stile set UCS di Star Wars con le statistiche di Optimus Prime come quelle che si potevano trovare sul retro delle scatole Hasbro.

A proposito di trasformazione camion-robot-macchina, avete visto che prodotto incredibile ha sviluppato ROBOSEN? Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo!

Per quanto riguarda invece la data di arrivo sugli scaffali, dovrebbe essere confermata la data del prossimo 1° giugno: staremo a vedere!

Un po’ di storia.

Nel 2007, il marchio di giocattoli Hasbro ha visto e ha vissuto un’epica rinascita del franchise dei Transformer grazie all’adattamento cinematografico in live-action della serie animata dedicata ai Transformers. La battaglia tra i robot alieni che trasformano i veicoli e divisi in due schieramenti tra buoni e i cattivi (con gli umani che aiutano i buoni) fu un vero blockbuster, garantito dal tocco personale del grande regista Michael Bay. Diversi sequel dopo però (dei quali altri tre a firma dello stesso Michael Bay), l’aspettativa e i numeri al botteghino sono calati. Nel 2018 la Allspark Pictures (la casa cinematografica di HASBRO) ha riavviato la linea temporale cinematografica dei Transformers con Bumblebee, dedicato al giovane scout degli Autobot e la cui la trama è ambientata negli anni ’80. Il film è stato diretto da Travis Knight, che ha volutamente cambiato il look dei robot riportandoli alle loro versioni originali della G1. Questo reboot ha ristabilito la fiducia della critica nel franchise, abbastanza perchè un sequel potesse essere approvato. Proprio in Transformers: Rise of the Beasts , essendo ambientato nel 1994, vederemo quello che sarà il nuovo aspetto di Optimus Prime, che abbandona l’aspetto di una motrice Peterbilt e Western Star

per tornare all’aspetto più tradizionale visto nella serie G1, proprio come lo abbiamo visto accanto a Bumblebee

