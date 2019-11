Lego Originals: in arrivo la linea di design di Lego

Lego lancia la linea Lego Originals, con cui realizzerà oggetti di design ispirati agli elementi iconici del suo brand.

Lego inaugura la serie Lego Originals, una linea pensata per celebrare il retaggio di questo marchio storico. La linea Lego Original si proporrà di riprodurre dettagli iconici legati al suo marchio e immaginarli in una nuova veste giocosa, come elementi di design da arredamento. Per celebrare questa linea sarà messo in commercio 853967 – Wooden Minifigure, una speciale minifigure in legno.

Nel 1978 Lego introduceva per la prima volta in assoluta la minifigure, da allora questo giocattolo iconico divenne parte dell’immaginario collettivo, diventando un oggetto imprescindibile dell’esperienza ludica di Lego. Questo oggetto della linea Lego Originals sarà così dedicato al mitico “omino” Lego, che per l’occasione sarà realizzato, come elemento decorativo in legno di quercia certificato FSC (ad eccezione delle mani che sono realizzate in plastica gialla) in scala 5:1 (ovvero l’altezza di 5 minifigure impilate l’una sull’altra).

La decisione di utilizzare il legno per la creazione di questo oggetto rappresenta un omaggio alla storia del marchio Lego, poiché inizialmente Ole Kirk Kristiansen, il fondatore di Lego, utilizzava il legno per creare i suoi giocattoli. Solo in un secondo momento, in seguito alla scarsità della materia prima, Kristiansen decise di cambiare utilizzando la plastica.

La minifigure in legno avrà le misurerà 20 cm in altezza, 11 cmq di larghezza e 9 cm di profondità. All’interno della scatola sarà possibile trovare un libretto che racconterà della storia delle minifigure e di come i designer Lego sono stati in grado di rendere immortale questo piccolo ma indispensabile elemento. All’interno della scatola saranno compresi anche 30 mattoncini Lego, che potranno essere utilizzati per creare gli accessori più disparati da accompagnare alla minifigure in legno.

853967 – Wooden Minifigure avrà un costo di 119,99 euro e potrà essere acquistato nell’esclusivo pop up store di Covent Garden a Londra, a partire dal 3 novembre 2019 e in esclusiva per gli utenti VIP direttamente sul LEGO Store a questa pagina. Dall’8 novembre 2019 sarà in vendita anche nei consueti canali di vendita di Lego.