LEGO White Noise: la prima playlist di tracce audio create usando l’iconico suono dei mattoncini LEGO

Il Gruppo LEGO presenta oggi LEGO White Noise, una nuova playlist progettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento di relax nelle loro vite frenetiche.

La playlist è composta da una serie di tracce audio create usando l’iconico suono dei mattoncini LEGO, un suono riconosciuto da generazioni di appassionati in tutto il mondo. Ogni elemento LEGO emette un suono unico, motivo per cui i creatori ne hanno provati più di 10.000 nella loro ricerca dei prefetti suoni rilassanti. Il risultato è la creazione di un’atmosfera sonora che include tracce come “It All Clicks”, che cattura perfettamente il suono gioioso di due elementi LEGO che si uniscono, e “The Waterfall”, creata versando l’uno sopra l’altro migliaia di mattoncini LEGO. Proprio come altre tracce audio di white noise, la playlist è progettata per aiutare gli ascoltatori a trovare un momento zen nella loro giornata, il sottofondo perfetto per addormentarsi, calmarsi, o rilassarsi costruendo con i mattoncini LEGO.

Si può accedere gratuitamente alla playlist da oltre 15 piattaforme streaming musicali differenti, tra cui Spotify, iTunes e Google Music. La playlist LEGO White Noise viene presentata per accompagnare la coinvolgente esperienza di costruzione della Collezione LEGO Botanical, a seguito di ricerche secondo le quali almeno tre quarti (73%) degli adulti sono alla ricerca di nuovi modi per rilassarsi(*).

La nuova Collezione LEGO Botanical include il Bouquet di Fiori e l’Albero Bonsai, progettati per offrire agli adulti un’avvolgente esperienza di costruzione, aiutandoli ad esprimere la loro creatività e ad eliminare lo stress, mentre costruiscono splendidi modelli da esibire con orgoglio una volta completati. Ve ne abbiamo parlato in questo articolo e potrete trovare QUI la nostra recensione del set Bouquet di fiori e QUI la recensione del set Albero Bonsai.

