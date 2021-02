LEGO: disponibili per l’acquisto i portachiavi dei personaggi di Friends

Per tutti coloro che fossero interessati e per tutti i fan della serie TV Friends, sono disponibili per l’acquisto su lego.com i portachiavi dei personaggi della serie TV. Ce n’è uno per ognuno dei personaggi principali dello show e costano € 4,99 ciascuno. I nuovi portachiavi sono catalogati “sotto” il tema LEGO Ideas. La notizia non particolarmente interessante, fatto salvo ovviamente per i fan della serie e per chi colleziona portachiavi LEGO.

I portachiavi

Potete acquistare i nuovi portachiavi su lego.com tramite i link riportai qui di seguito:

• Ross Keyring (set #854117)

• Chandler Keyring (set #854118)

• Joey Keyring (set #854119)

• Rachel Keyring (set #854120)

• Monica Keyring (set #854121)

• Phoebe Keyring (set #854122)