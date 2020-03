LEGO: presentato il nuovo set Ideas # 21322 “Pirates of Barracuda Bay”

Presentato pochi minuti fa il nuovo set LEGO Ideas # 21322 Pirates of Barracuda Bay, approvato con la prima sessione di review del 2019 insieme al progetto di 123 Sesame Street. In lizza insieme a progetti come SpaceX BFR / Starship & Super Heavy 1:110 Scale, The Office – NBC e Anatomini, i tanti fan del tema LEGO Pirates sono riusciti a “convincere” LEGO Group a far vincere questo progetto. Se infatti da un lato non c’è convenienza a rilanciare il tema Pirates (come dimostrato dai dati di vendita dei rilasci del 2015 e del 2009), un set LEGO Ideas non ha controindicazioni di sorta: lo compreranno i collezionisti (coloro che ad esempio, hanno tutti i set Cusoo/Ideas), lo compreranno i fan del tema Pirates e il tutto senza impattare sulle linee di produzione tradizionali con un prodotto che avrebbe viceversa rischiato di rimanere sugli scaffali se non avesse potuto fregiarsi del logo Ideas.

Il progetto

Queste le parole con le quali Bricky_Brick, l’autore del progetto da cui nasce il set LEGO Ideas # 21322 Pirates of Barracuda Bay, ha presentato il progetto sulla piattaforma LEGO Ideas:

Preparate i cannoni marinai, dovete difendere la baia! Benvenuti nell’inespugnabile fortezza dei pirati, il dominio di Capitan Redbeard, molti marinai temono queste acque, i pirati più pericolosi fanno sosta qui. Attenzione a non venir chiusi in prigione, che però forse è l’unico posto in cui potrete stare, sempre che non troviate l’uscita segreta. Si dice che ci sia una mappa del tesoro, qualcuno dice che sia sotto la taverna, molti stanno cercando il tesoro, ma nessuno l’ha ancora raggiunto. Riuscirete a trovarlo? È tempo di tornare ai classici e cosa c’è di meglio di questo super bastione costruito sui relitti delle navi, con trappole come l’ancora oscillante che mette in guardia i visitatori inattesi o il cane e la scimmia da guardia. Il cibo è delizioso nella taverna, e molti pirati si fermano anche solo per mangiarci. In questo piccolo villaggio di pirati troviamo anche una piccola fattoria con maiali e polli, oltre ad aragoste, granchi e pesci, che delizia! Un set modulare che comprende 7 minifigure e: 1 scimmia, 1 scorpione, 3 granchi, 3 galline, 2 maiali, 3 pappagalli, uno squalo e un cane. Spero che questo modello vi piaccia molto, mi sono sentito, molto a mio agio nel disegnarlo, è stato un ritorno ai classici;) Grazie mille pirati!

Il set Ideas

Il set include la cabina del Capitano, il negozio di generi alimentari, la cucina, le camere da letto, il bacino di rifornimento, la fattoria, la toilette, la cella della prigione, la taverna e il tesoro nascosto, oltre a un sacco di accessori divertenti. Include anche 8 minifigure dei pirati (Capitan Redbeard, Lady Anchor, Robin Loot i gemelli Babordo e Tribordo), minifigure di animali assortiti (oltre a uno squalo, un maiale, 2 pappagalli, 3 granchi, 2 rane) e 2 minifigure scheletri per ispirare storie ricche di azione. Questo set comprende infine un’isola che può essere divisa a metà e riarrangiata per giocarci. Il relitto può anche essere rimosso dall’isola e rimontato per realizzare un veliero ispirato alla nave pirata Black Seas Barracuda del set LEGO # 6285 del 1989.

Il set è modulare: dalla isola che si può costruire con i pezzi inclusi nel set, si potranno staccare i tre moduli che compongono il veliero che poi, una volta schiantatosi e arenatasi sulle secche dell’isola, diventerà la base e la casa del Pirata Capitan Barbarossa).

Geniale la combinazione tra il look standard dei set LEGO Ideas e quello della linea Pirates alla quale si ispira.

Le caratteristiche

Questi i dati del set:

2.545 pezzi

altezza 59 cm, larghezza 64 cm e profondità 32 cm

età: 16+

prezzo = € 199,99

Il set sarà in vendita in esclusiva su LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal prossimo 1° aprile 2020.