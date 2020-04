LEGO: prime immagini del set # 76157 Wonder Woman vs Cheetah

Grazie ad Amazon Spagna (che ha poi rimosso immagini e scheda prodotto), abbiamo potuto visionare le prime foto per il set LEGO # 76157 Wonder Woman vs. Cheetah, ispirato dal nuovo film del DC Extended Universe dal titolo Wonder Woman 1984, la cui uscita è stata rimandata al 14 agosto 2020 causa COVID-19. Va detto subito: il design della confezione del set è a dir poco meraviglioso.

Il set LEGO Wonder Woman avrà un costo di 39,99 euro

Secondo la descrizione su Amazon (che ha poi rimosso la scheda prodotto), il set è composto da 371 pezzi, tra cui tre minifigure.

Il set ha un prezzo consigliato di 39,99 euro e sarà in vendita dal 2 giugno 2020. Per quanto ne sappiamo, il set Wonder Woman dovrebbe essere però disponibile qualche settimana prima su LEGO Shop @ Home (si ipotizza dal 27 aprile). Non sappiamo dire però se rimarrà a questa data vista l’uscita del film rimandata ad agosto. Qui di seguito le foto caricate (e poi rimosse) da Amazon. C’è un particolare molto interessante che meriterà di essere approfondito: le “tessere” dorate che rappresentano lo schermo radar, saranno stampate o ricreate con adesivi?

I set precedenti

Risale al 2017, anno di uscita del primo film dedicato alla supereroina dei fumetti DC Comics interpretata dalla bellissima Gal Gadot, l’ultimo set con protagonista Wonder Woman. Si tratta del set LEGO DC Comics Super Heroes # 76075 La battaglia della guerriera Wonder Woman, fuori produzione ormai da tempo ma è ancora acquistabile su Amazon. Se invece voleste avere la minifigure di Wonder Woman in versione “vintage”, potreste tentare la sorte acquistando su LEGO Shop @ Home le bustine delle Minifigure Collezionabili DC Super Heroes Series e sperando di trovare proprio quella contenente Wonder Woman.