LEGO: prime immagini della polybag # 30385 Super Mushroom Surprise

Sono disponibili online le prime immagini della LEGO Super Mario # 30385 Super Mushroom Surprise. Per i siti e-commerce e le grandi catene di grandi magazzini il set sarà dato come omaggio per chi acquisterà in pre-order lo Starter set di Super Mario. Il set pare contenga 23 pezzi e che abbia un controvalore dichiarato di € 3,99. Per ora la polybag la si può avere solo come omaggio con un pre-ordine del set LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course # 71360. Ad oggi, la polybag è disponibile come omaggio sui siti di ZAVVI (sito USA ma con geolocalizzazione per l’Italia), Intertoys nei Paesi Bassi e IWOT (UK, ma spediscono ovunque).

Tutto questo però solo se non aveste fatto in tempo ad aderire all’offerta pre-order di LEGO Shop @Home. Al lancio del tema LEGO Super Mario infatti, pre-ordinando lo Starter Set (sugli scaffali dal 1° agosto 2020) si aveva diritto di ricevere anche il primo degli Expansion Pack, il set LEGO Super Mario # 40414 Tantatalpa e Super Fungo.

Purtroppo l’offerta è durata pochissimo, poichè le migliaia di richieste di pre-order hanno rapidamente esaurito la prima tranche della produzione. E’ un peccato perché con unico set di espansione ci si poteva procurare ben 3 personaggi: Tantatalpa, Super Fungo e Stone-Eye, il personaggio di una gigantesca teste di pietra grigia che appare in varie “storie” di Super Mario e che sembra basato sulle Moai, le colossali sculture in pietra dell’Isola di Pasqua.

Al momento il set LEGO Super Mario Adventures with Mario Starter Course # 71360 è presente su LEGO Shop @ Home come “disponibile a breve”: si può leggerne la descrizione e le caratteristiche ma non lo si può ordinare. E’ ovviamente stato messo in stato “Esaurito” il pacchetto set+omaggio, che era identificato con codice # 5006216.

