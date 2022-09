Inizia oggi al Museo WOW Spazio Fumetto di Milano l’esposizione “Noi Principesse Sempre Celebration”, un’experience totalmente immersiva con cui LEGO e da The Walt Disney Company Italia celebrano le intramontabili Principesse Disney.

Ospitata presso le sale di Viale Campania 12 di WOW Spazio Fumetto, è composta da 14 “stanze”, ciascuna dedicata a una delle Principesse Disney, ciascuna ideata e allestita da artisti, personaggi dello sport e creativi, che hanno realizzato la propria visione delle fiabe più amate. L’esposizione è accessibile gratuitamente e senza prenotazione: inaugurata oggi alle 15, proseguirà fino alle 20, per poi riprendere il 24 e 25 settembre dalle ore 10 alle 22.

Per rendere l’esperienza ancora più speciale, LEGO ha organizzato due momenti per permettere agli ospiti di realizzare foto ricordo originali e divertenti: alla fine del percorso sono esposti gli abiti di Biancaneve, Cenerentola e Rapunzel in scala 1:1, costruiti completamente in mattoncini da Riccardo Zangelmi, unico LEGO Certified Professional Italiano. La trasformazione nella propria

principessa preferita è semplice: basta posizionarsi dietro il vestito, mettersi in posa e sfoggiare il sorriso più bello!

Per dare vita all’iconico vestito di Rapunzel in scala sono stati utilizzati circa 25.000 pezzi e il team di costruttori è stato impegnato per oltre 3 giorni. L’abito di Biancaneve è composto invece da oltre 32.000 mattoncini e per realizzarlo ci sono volute ben 98 ore! Senza dubbio, quello di Cenerentola, è stato l’abito più maestoso e più impegnativo da creare. Per il vestito da ballo, che pesa 120 kg, sono stati necessari oltre 40.000 pezzi e 146 ore di lavoro.

Inoltre, sabato 24 e e domenica 25 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, sarà possibile partecipare al workshop per costruire bellissime coroncine LEGO indossabili e personalizzabili. Per assicurarsi la possibilità di partecipare all’esperienza, sarà possibile prenotare l’orario preferito per prendere parte all’attività lasciando il proprio nominativo all’ingresso del Museo.

Infine, per gli amanti delle Principesse Disney e delle costruzioni, sarà possibile acquistare presso lo shop del WOW Spazio Fumetto, i nuovissimi set della linea Principesse Disney LEGO. Scopriamoli insieme.

LEGO Disney #43195 Le scuderie reali di Belle e Rapunzel

Costituito da 239 pezzi, il set Le scuderie reali di Belle e Rapunzel LEGO include una scuderia principale, un’accogliente soffitta, 2 stalle più piccole, le 2 mini-doll di Belle e Rapunzel e i cavalli Maximus e Philippe. Un set perfetto, ricco di dettagli, come il fieno, cibo per i cavalli, selle, utensili e un trofeo, per stimolare l’immaginazione dei più piccoli mentre si prendono cura degli animali.

Età: 5+

Numero di pezzi: 239

Prezzo: € 49,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney #43198 Il cortile del castello di Anna

Il cortile del castello di Anna LEGO offre infinite possibilità di gioco ai bambini e alle bambine dai 5 anni in su. Il set include l’arco di un cortile con una fontana, la mini-doll di Anna e una salamandra in formato LEGO. Lo speciale abito “diamante” si collega al fondo della fontana e forma un contenitore in cui riporre la mini-doll. Grazie a questo set, i bambini possono acquisire competenze fondamentali per la crescita: la costruzione contribuisce infatti ad aumentare la loro sicurezza e a stimolare l’immaginazione e la creatività, mentre vengono ricreate le scene del film o inventate di nuove.

Età: 5+

Numero di pezzi: 74

Prezzo: € 9,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney #43199 Il cortile del castello di Elsa

Con il set Il cortile del castello di Elsail divertimento inizia con la costruzione e non finisce mai. Composto da 53 pezzi, il modello include il castello di ghiaccio con una fontana costruibile e un “diamante” che si trasforma in abito, ideato in modo da ospitare al suo interno una mini-doll.

Età: 5+

Numero di pezzi: 53

Prezzo: € 9,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney #43203 Le creazioni incantate di Aurora, Merida e Tiana

Le creazioni incantate di Aurora, Merida e Tiana offrono infinite possibilità di gioco ai bambini dai 6 anni in su. Il set include 3 mini-doll con speciali abiti “diamante”, un braccialetto LEGO DOTS con tessere e 3 giocattoli costruibili con funzioni extra. Quest’ultimi, una volta completati, possono essere utilizzati per riporre gioielli, matite o altri tesori. I bambini ameranno le opzioni di gioco offerte da questo set, ispirato alle tre principesse Disney Aurora, Merida e Tiana.

Età: 6+

Numero di pezzi: 558

Prezzo: € 64,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei negozi Startrade

LEGO Disney #43204 Divertimento al castello di Anna e Olaf

Progettato per la fascia di età 4+, il set Divertimento al castello di Anna e Olaf è costituito da 108 pezzi ed è un ottimo metodo per consentire ad adulti e bambini di divertirsi insieme. Con un castello a 2 piani, una pista da ballo rotante, la mini-doll di Anna e i personaggi di Olaf e Kjekk, i bambini possono ricreare le scene del film o raccontare nuove storie. Un set pieno di possibilità di gioco per divertirsi con la fantasia e stimolare la creatività.

Età: 4+

Numero di pezzi: 108

Prezzo: € 34,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney Princess #43205 Il grande castello delle avventure

Il grande castello delle avventure è un set che ispira l’immaginazione dei bimbi con le Principesse Disney Ariel, Moana, Rapunzel, Biancaneve e Tiana. Costituito da 698 pezzi e ricco di dettagli, il set include 5 mini-doll, un castello a 4 piani con 5 camere da letto (1 per ogni principessa!), 5 animali LEGO e tanti spunti per creare tante storie con protagoniste alcune delle più amate Principesse Disney LEGO.

Età: 6+

Numero di pezzi: 698

Prezzo: € 99,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney Princess #43208 L’avventura di Jasmine e Mulan

L’avventura di Jasmine e Mulan è il set perfetto per i fan dai 5 anni in su di Aladin e Mulan. Il modello, costituito da 176 pezzi, include un palazzo giocattolo costruibile con santuario, 2 mini-doll e 2 animali in formato mattoncino. Un set pieno di dettagli degli amati film, che consente di ricreare le scene preferite e che stimola l’immaginazione e il gioco dei bambini.

Età: 5+

Numero di pezzi: 176

Prezzo: € 44,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

LEGO Disney Princess #43209 Elsa e la stalla di ghiaccio di Nokk

Elsa e la stalla di ghiaccio di Nokk è un set caratterizzato da una stalla nella foresta, la mini-doll di Elsa e un cavallo. Pensato per la fascia di età 4+, il set dà agli adulti la possibilità di condividere il divertimento con i figli, mentre i bambini possono ricreare le scene del film.

Età: 4+

Numero di pezzi: 53

Prezzo: € 14,99

Disponibilità: LEGO Store, LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli

Siete pronti a rendere omaggio alle Principesse Disney LEGO?