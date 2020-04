LEGO: annunciate le promozioni per il May the 4th Day

Dopo l’annuncio del set LEGO Star Wars # 75275 A-Wing Starfighter UCS, LEGO ha annunciato le promozioni previste per il May the 4th 2020, il giorno di festa per i fan di Star Wars nel quale si celebra la cultura legata alla saga. Come da tradizione, il mese di maggio vedrà molte offerte interessanti riguardanti i set LEGO Star Wars, tra cui i soliti 2x VIP, i doppi punti VIP per gli acquisti a tema su LEGO Shop@Home e sconti sui set LEGO Star Wars.

Le promozioni

LEGO Star Wars 40407 Death Star II Battle

Disponibile dall’1 al 4 maggio, salvo esaurimento scorte e per ordini (in set LEGO Star Wars) di almeno 75 euro, il set LEGO Star Wars 40407 Death Star II Battle che andrà ad aggiungersi ai precedenti set dei diorama in microscala LEGO 40333 Battle of Hoth e LEGO 40362 Battle of Endor. Non avrà però la “targhetta” celebrativa “20th Anniversary Edition”, e la “livrea” della scatola sarà quella “semplice” del 40362 e non quella “celebrativa” del 40333. Il set LEGO Star Wars 40407 Death Star II Battle rappresenterà (come suggerisce il nome) la battaglia per la seconda Death Star alla fine di Star Wars Episodio VI. Il set mostrerà quindi la superficie della Morte Nera ancora in costruzione e una micro versione di un caccia A-wing e di un TIE Fighter. Ovviamente, non appena avremo a disposizione le immagini, aggiorneremo l’articolo.

Punti VIP doppi per acquisti di set LEGO Star Wars

Acquistando sul sito LEGO Shop@Home i set LEGO Star Wars durante i giorni della promozione, i punti VIP associati a ciascun set verranno raddoppiati. Qualche consiglio? Eccoli:

LEGO Star Wars # 75275 A-wing Starfighter UCS | € 199,99 su LEGO Shop @ Home

La prima versione in assoluto della serie LEGO UCS dell’A-wing Starfighter di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, 1.673 pezzi e misure 14 cm (altezza) x 42 cm (lunghezza) x 26 cm (larghezza).

LEGO Star Wars # 75278 D-O | € 74,99 su LEGO Shop @ Home

Riproduzione da collezione dell’adorabile droide D-O dal film Star Wars: L’ascesa di Skywalker. I dettagli di questo set includono la testa rotante e inclinabile a 360 gradi di D-O e le antenne orientabili. Il set montato è alto 27 cm, largo 10 cm e ha una profondità di 16 cm.

LEGO Star Wars # 75276 Casco di Stormtrooper | € 64,99 su LEGO Shop @ Home

Riproduzione del Casco degli Stormtrooper. 647 pezzi e misure 18 cm (altezza) x 14 cm (profondità) x 13 cm (larghezza).

LEGO Star Wars # 75277 Casco di Boba Fett | € 64,99 su LEGO Shop @ Home

Riproduzione del Casco del Mandaloriano per eccellenza. 625 pezzi e misure 18 cm (altezza) x 11 cm (profondità) x 11 cm (larghezza).

LEGO Star Wars # 75274 Casco da Pilota di TIE Fighter | € 59,99 su LEGO Shop @ Home

Riproduzione del Casco dei piloti di TIE Fighter. 724 pezzi e misure 19 cm (altezza) x 13 cm (profondità) x 15 cm (larghezza).

LEGO Star Wars # 75292 Razor Crest | € 134,99 su LEGO Shop @ Home

Ricrea in mattoncini l’astronave del Mandaloriano e del Bambino.La navetta da trasporto corazzata in mattoncini è dotata di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso ed elementi di carbonite al suo interno, una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, shooter a molla, capsula di salvataggio e dettagli autentici per ispirare il gioco creativo. Misura 14 cm di altezza, 38 cm di lunghezza e 28 cm di larghezza ed è composta da 1.023 pezzi.

LEGO Star Wars # 75317 Il Mandaloriano e il Bambino | € 19,99 su LEGO Shop @ Home

Set perfetto per i fan della serie Star Wars: The Mandalorian. Include le versioni LEGO BrickHeadz del Mandaloriano e del Bambino. Il personaggio del Mandaloriano include le sue armi (il fucile blaster e la pistola blaster), mentre il Bambino è dotato di orecchie regolabili per creare espressioni felici e tristi e si trova in un hoverpram (la sua… “culla”) “fluttuante” su 4 elementi LEGO trasparenti.

Sconti su una selezione di LEGO Star Wars

Una serie di set del tema LEGO Star Wars verranno scontati, con percentuali variabili ma sempre interessanti, per chi volesse arricchire la propria collezione.