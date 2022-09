In attesa che la terza serie di The Mandalorian raggiunga gli schermi di Disney+, LEGO alza il sipario sull’ultimo, meraviglioso set UCS (Ultimate Collector Series): la Razor Crest.

Composto da 6.187 pezzi e ricchissimo di dettagli, il nuovo set LEGO Star Wars #75331 Razor Crest riproduce l’astronave che è protagonista della serie tanto quanto il suo proprietario e pilota. Fedele alla tradizione dei modelli UCS che l’hanno preceduta, anche questo nuovo modello include la replica di tanti dettagli dell’originale: motori e cabina di pilotaggio rimovibili, una capsula di salvataggio e una camera di congelamento nel carbonio a misura di minifigure, oltre alle minifigure di Grogu, del Mandaloriano, Mythrol e Kuiil su una versione costruibile del Blurrg.

Su Disney+ potete vedere tutto ciò che è stato prodotto a tema Star Wars sino ad oggi! Compresa la prima e la seconda stagione di The Mandalorian, le cui storie si svolgono cinque anni dopo Star Wars: Il ritorno dello Jedi. I protagonisti sono Din Djarin, un Mandaloriano solitario che si fa strada nella galassia senza legge insieme al suo trovatello Grogu. Anche tutti i film, le serie animate e una serie di documentari davvero incredibili fanno parte del ricco archivio di Star Wars disponibile su Disney+. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link

Cesar Soares, LEGO Designer, ha commentato:

“È stato fantastico progettare il Razor Crest del Mandaloriano in forma di mattoncini! Volevo che fosse ultra-dettagliato in modo che ogni fan di Star Wars e dei LEGO potesse divertirsi a scoprirne tutte le eccitanti caratteristiche, dalla camera di congelamento del carbonio alla capsula di salvataggio. So che i fan della galassia di Star Wars, i costruttori e non solo, ameranno ricreare le loro avventure preferite di questa straordinaria serie”

Il set nel dettaglio

Numerose sono le funzioni incluse nel modello costruibile con il set LEGO Star Wars #75331 Razor Crest. Vediamole insieme.

La parte superiore dell’astronave e gli enormi motori si sollevano per facilitare la vista dell’interno dettagliato, mentre l’abitacolo è rimovibile per accedere agli alloggi e la rampa è azionabile davvero.

Vi sono anche portelli laterali e un vano di carico con un armadietto delle armi, un camera di congelamento al carbonio a misura di minifigure, una capsula di salvataggio staccabile spazio per il Blurrg.

Il set include un espositore per le minifigure del Mandaloriano, di Mythrol e di Kuiil, oltre ai personaggi di Grogu nel suo ovetto a lievitazione e ad un modello costruibile di Blurrg.

Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Star Wars #75331 Razor Crest

(in vendita dal 3 ottobre per LEGO VIP, dal 7 ottobre per tutti)

Galleria fotografica

Caratteristiche

Misure: 72 cm (lunghezza) x 50 cm (larghezza) x 24 cm (altezza)

Funzioni: Motori e cabina di pilotaggio rimovibili, una capsula di salvataggio e una camera di congelamento del carbonio a misura di minifigure

Minifigure: Grogu, il Mandaloriano, Mythrol e Kuiil su un Blurrg costruibile

Pezzi: 6.187

Prezzo: € 599,99

Disponibilità: dal 3 ottobre per i membri LEGO VIP, per tutti dal 7 ottobre su lego.com e dal 1° gennaio 2023 nei negozi SME

Le altre versioni della Razor Crest in mattoncini

Non è la prima volta che una delle astronavi più iconiche della Galassia lontana lontana… si fa in mattoncini. Scopriamo insieme i set precedenti (e decisamente più piccoli)

LEGO Star Wars #75292 The Mandalorian – Trasporto del cacciatore di taglie (Razor Crest) | € 139,99

Il modello costruibile incluso nel set è dotato di un vano di carico con lati apribili che fungono anche da rampe di accesso, di elementi di carbonite al suo interno, di una doppia cabina di pilotaggio per minifigure LEGO, di shooter a molla, di capsula di salvataggio e di vari dettagli autentici. Il set include inoltre quattro Minifigure: Din Djarin (Mando), Greef Karga, uno Scout Trooper e il Bambino (Grogu), oltre al personaggio costruibile di IG-11.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75235 N-1 Starfighter del Mandaloriano | € 64,99

Erede della Razor Crest dopo che viene distrutta nel corso della seconda stagione della serie, il set include il modello costruibile della nuova nave di Din Djarin, un Naboo Starfighter modificato per sostituire la ormai distrutta Razor Crest. Buona parte dei 411 pezzi di cui è composto il set sono di color argento laccato, proprio come quelli utilizzati nel set LEGO Star Wars #75328, che riproduce proprio il casco del Mandaloriano. Visto che Mando ha tolto la maggior parte della parte di colore giallo della fusoliera di questo particolare esemplare di N-1 Starfighter (vedi foto sottostanti per un confronto – il set in foto è il LEGO Star Wars #75092 Naboo Starfighter), il velivolo è realizzato con diversi elementi laccati per evidenziare i contorni della fusoliera e dei motori. Il set include quattro Minifigure LEGO Star Wars: Din Djarin (Mando) completo di Darksaber, Grogu, Peli Motto e il personaggio costruibile del Droide BD.

(» Clicca qui per vedere la scheda del set)

LEGO Star Wars #75321 Microfighter Razor Crest | € 9,99

Il modello costruibile incluso nel set è perfetto per iniziare i piccoli costruttori al fantastico mondo di LEGO Star Wars. Questa piccola versione in mattoncini LEGO della leggendaria astronave protagonista della serie Star Wars: The Mandalorian insieme al suo proprietario e pilota è rapida da costruire per entrare subito in azione. Il set include anche la minifigure di Din Djarin (Mando) con outfit come nella seconda stagione della serie, jetpack costruibile e pistola blaster per ispirare il gioco creativo.

(» Clicca qui per vedere il set)