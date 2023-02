…e lo fa alla grande, con l’enorme e stupendo set Il Signore degli Anelli: LEGO Rivendell. Anticipato da alcuni set della linea BrickHeadz, il tema del Signore degli Anelli torna alla grande in questo anno 2023 appena iniziato con un set ricco di dettagli che riproducono momenti e scene tra i preferiti dagli appassionati della saga (letteraria e cinematografica), oltre a tanti easter eggs ispirati ai film.

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Icons #10316 The Lord of the Rings: Rivendell

(dal 5 marzo 2023)

Indice degli argomenti

Il set

Ispirato alla versione di Rivendell (Gran Burrone in italiano) vista nella pluri-premiata trilogia cinematografica di Peter Jackson, il set è composto da ben 6.167 pezzi e una volta costruito misura ben 39 cm di altezza, 75 cm di larghezza e 50 cm di profondità.

Si compone di tre sezioni separabili, che permettono di espandere le possibilità di gioco.

Una prima sezione del set include i seguenti moduli:

Il concilio dell’anello

E’ composta dal modello costruibile di un semicerchio di sedie a scranno per i membri del Consiglio e del basamento dove l’anello viene rivelato per la prima volta e davanti al quale la Compagnia dell’Anello discute e fa piani su come distruggerlo

La camera da letto di Frodo

Questa sezione del set riproduce l’alloggio che ospita Frodo, nel quale il giovane hobbit si riprende dopo essere stato salvato da Arwen dalle mani dei Nazgûl, nell’attesa di riunirsi a Bilbo.

Lo studio di Elrond

Questa ulteriore sezione riproduce lo studio di Elrond, nel quale potremo trovare i celebri dipinti tratti dallastoria della Terra di Mezzo

La seconda sezione riproduce la versione in mattoncini della scena di Il Signore degli anelli: il Ritorno del Re composta dai modelli costruibili del Gazebo, del fiume e del ponte, nella quale vediamo la Compagnia dell’Anello lasciare Rivendell.

La terza e ultima sezione è costituita dal modello costruibile della torre elfica, composta da cinque statue anch’esse in stile elfico (minifigure LEGO) di famosi guerrieri del passato senza nome.





Un set come Il Signore degli Anelli: LEGO Rivendell non poteva non essere notevole anche dal punto di vista delle minifigure incluse, che infatti sono ben 15: la Compagnia dell’Anello al completo, composta da Gandalf il Grigio, dai quattro hobbits (Frodo Baggins, Samwise Gamgee, Merriadoc “Merry” Brandybuck e Peregrin “Pippin” Took) e da Legolas, Gimli, Boromir e Aragorn. A questi si aggiungono le minifigure di Elrond, Arwen, Bilbo Baggins, il nano Gloin e di un altro Elfo.

Inclusi nel set troveremo anche svariati elementi nuovi, progettati e realizzati specificatamente per il set stesso: la spada di Bilbo, Pungolo, i frammenti rotti di Narsil, la spada da ranger di Aragorn, la spada di Boromir, oltre a numerose asce dei Nani e lame/spade elfiche.

Mike Psaiki, il LEGO Design Master che ha curato la progettazione del set, ha dichiarato:

Sappiamo che molti dei nostri fan aspettavano da tempo un set come questo, ma un grande set LEGO de Il Signore degli Anelli non è mai in ritardo: arriva esattamente quando deve arrivare! Per noi era importante creare qualcosa di veramente speciale in questa ricostruzione di Rivendell. Abbiamo cercato di aggiungere il maggior numero di dettagli possibile e di creare un’esperienza coinvolgente per tutta la costruzione, per deliziare i fan che ricreano le scene o che espongono con orgoglio la casa di Elrond. Siamo davvero soddisfatti del progetto finale e del modo in cui abbiamo dato vita a Rivendell in forma di mattoncini

Le caratteristiche

Età: 18+

Misure: 39 cm di altezza, 75 cm di larghezza e 50 cm di profondità

Pezzi: 6.167 pezzi

Prezzo: € 499,99

Il set LEGO Icons #10316 The Lord of the Rings: Rivendell sarà disponibile al prezzo di € 499,99 in esclusiva per gli iscritti al programma LEGO VIP dal 5 al 7 marzo 2023, che acquistandolo potranno ricevere in omaggio il set LEGO BrickHeadz #40630 Frodo e Gollum. Dal successivo 8 marzo in poi, il set sarà disponibile per tutti su lego.com e presso i LEGO (Certified) Store.

Galleria fotografica

Un set come questo Il Signore degli Anelli: LEGO Rivendell si merita anche una piccola galleria fotografica:

Rivendell (Gran Burrone) nella realtà della saga di Tolkien

Rivendell (Gran Burrone in italiano) è la città elfica, casa di Elrond, che si trova nella valle di Imladris (in lingua elfica). E’ situata a nord della Terra di Mezzo, in una valle nascosta tra le pendici delle Montagne Nebbiose e uno stretto meandro del fiume Bruinen. Uno dei principali accessi a Rivendell è il Guado del Bruinen superato il quale si diparte un lungo sentiero tortuoso che conduce alla valle degli elfi. Il guado fluviale, essendo sotto il potere di Elrond, è in grado di gonfiarsi e difendere l’accesso alla valle, come quando travolge i Nazgûl all’inseguimento di Frodo Baggins. All’interno di Rivendell possiamo trovare una grande sala con una predella e diversi tavoli per i banchetti. Un’altra sala, la Sala del Fuoco, aveva un fuoco tutto l’anno con pilastri intagliati su entrambi i lati del focolare e veniva usata per i canti e i racconti nei giorni di festa, altrimenti rimaneva vuota e la gente vi si recava da sola per pensare e riflettere. Il lato orientale della casa aveva un portico in cui Frodo Baggins trovava i suoi amici una volta risvegliatosi e dove si teneva il Consiglio di Elrond. Rivendell era protetta dagli attacchi (principalmente dal fiume Bruinen, da Elrond e dalla magia elfica), ma Elrond stesso disse che Rivendell era un luogo di pace e di apprendimento, non una roccaforte di battaglia.

Curiosità: la valle di Imladris (all’interno della quale si trova la città di Rivendell) è basata sul paesaggio di Lauterbrunnen, in Svizzera. Si dice che J.R.R. Tolkien abbia viaggiato in questa regione e infatti il suo dipinto originale di Rivendell è significativamente simile a quello di Lauterbrunnen.

SVIZZERA

Gli altri set del Signore degli Anelli del 2023

Hanno avuto l’importante onere e onore di anticipare il ritorno del tema LOTR (Lord Of The Ring – NdR) e sono già disponibili ora su lego.com o nei LEGO (Certified) Store. Scopriamoli insieme.

LEGO BrickHeadz #40630 Frodo e Gollum

Il set include il personaggio LEGO BrickHeadz di Frodo a grandezza naturale (è in scala con tutti gli altri personaggi LEGO BrickHeadz), raffigurato mentre indossa un mantello in mattoncini e ha l’Anello in mano e una spada nell’altra. Il personaggio costruibile di Gollum invece è più piccolo (per riflettere le diverse dimensioni dei due personaggi nella “realtà” dei film) e ha in mano un pesce, il suo cibo preferito.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO BrickHeadz #40631 Gandalf il Grigio e Balrog

Il set include il personaggio LEGO BrickHeadz del mago Gandalf il Grigio e della bestia fiammeggiante Balrog, ricreando così la celebre e iconica battaglia de Il Signore degli Anelli durante la quale Gandalf lancia il famoso grido “Non passerete!”. Il modello di Gandalf impugna con spada e un bastone, mentre il personaggio di Balrog impugna una frusta.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO BrickHeadz #40632 Aragorn e Arwen

Il set include i personaggi LEGO BrickHeadz di Aragorn e Arwen così come li abbiamo visti ne Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re. Aragorn infatti è raffigurato nel suo abito da Re con corona e spada, mentre Arwen indossa un abito da sposa verde e un diadema di mattoncini.

» Clicca qui per acquistare il set

LEGO Rivendell nel passato dei set ufficiali

Quando nel 2012 e 2013 vennero prodotti i set legati alla saga cinematografica di Peter Jackson, solo uno di questi fu dedicato alla L’ultima casa accogliente a est del mare, ovvero il set LEGO The Lord of the Rings #79006 Il Consiglio di Elrond. La descrizione recitava:

Costruisci la maestosa città elfica di Granburrone, patria di Elrond e della sua avvenente figlia, la principessa-guerriera Arwen. Chiama Gimli e Frodo Baggins al Consiglio di Elrond per pianificare la distruzione dell’Unico Anello e la sconfitta di Sauron. Posiziona l’Anello sul podio e ricrea questa classica scena de La Compagnia dell’Anello! Fai volare Gimli con la funzione di lancio quando cerca di distruggere l’Anello con la sua ascia. Fai attenzione all’Occhio di Sauron mentre si avvicina all’Anello che porterà alla caduta della Terra di Mezzo! Include 4 minifigure: Elrond, Arwen, Frodo Baggins e Gimli, tutte con armi e accessoricon armi. La scena di Rivendell misura 15 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 17 cm di profondità

» Clicca qui per vedere la scheda del set

Le versioni di Rivendell progettate dagli appassionati

Descritta come L’ultima casa a est del mare, in riferimento a Valinor, che si trovava a ovest del Grande Mare di Aman, Rivendell è una delle location più suggestive tra quelle raffigurate e rappresentate nella trilogia cinematografica di Peter Jackson. Tra le tante versioni progettate e realizzate dagli appassionati e LEGO Fan Designer di tutto il mondo, ne abbiamo scelte due che possiamo tranquillamente considerare agli antipodi: una versione “UCS” in scala grande (con un chiaro richiamo ai canoni di dimensioni, numero di pezzi ed esperienza di costruzione dei set più importanti e corposi del tema LEGO Star Wars) e una versione in scala micro che richiama i set della linea LEGO Architecture, delle quali sono disponibili le istruzioni su rebrickable.com, il noto sito web dove è possibile acquistare le istruzioni di MOC (My Own Creation – modelli e creazioni originali) di tutti i generi e temi. Vediamole insieme.

Scala Grande – UCS Rivendell – Complete Bundle by LegoMocLoc

Rivendell, città elfica e casa di Elrond nascosta nella Valle di Imladris, è situata nella Terra di Mezzo. È descritta come “L’ultima casa a est del mare”, in riferimento a Valinor, che si trovava a ovest del Grande Mare di Aman. La tranquilla e riparata città di Gran Burrone si trovava ai margini di una stretta gola del fiume Bruinen (uno dei principali accessi a Gran Burrone proviene dalla vicina Forgia di Bruinen), ma ben nascosta nelle brughiere e ai piedi delle Montagne Nebbiose. Questo primo pacchetto completo include le istruzioni per i seguenti moduli:

Casa di Elrond

Grandi Mura

Consiglio di Elrond

Casa di Bilbo

Frodo si risveglia

Anduril Riformato (bonus)

» Clicca qui per acquistare le istruzioni

Scala Micro – Rivendell by Serenity

Rivendell si trova in realtà su un altopiano all’interno di un crepaccio. Tuttavia, volendo porre il focus sugli edifici, il modello non include lo scenario completo e il paesaggio circostante.

» Clicca qui per acquistare le istruzioni

Pronti a tornare nella Terra di Mezzo e a rivivere avventure e battaglie della Compagnia dell’Anello nella splendida LEGO Rivendell?