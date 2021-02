LEGO e DQ Institute per il Safer Internet Day

Lo scorso 9 febbraio si è celebrata l’annuale Safer Internet Day, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet il cui motto è “Together for a better Internet“. In occasione di questo importante appuntamento, il Gruppo LEGO ha annunciato una nuova partnership con DQ Institute, un’organizzazione di esperti leader mondiali sulla cittadinanza digitale e la sicurezza online dei bambini. La partnership vedrà le due organizzazioni lavorare insieme per aiutare i bambini a sviluppare le competenze necessarie per prosperare nel mondo digitale. Interessante collaborazione visti i recenti fatti di cronaca vero?

Quale parte fondamentale della partnership, il Gruppo LEGO ha lanciato oggi una nuova esperienza di apprendimento interattiva, divertente e sicura, basata sul framework DQ sviluppato da DQ Institute. L’esperienza è stata co-progettata proprio dall’istituto e dal Gruppo LEGO, per trasmettere ai bambini competenze fondamentali di empatia digitale in un momento in cui, come mai prima, stanno passando più tempo online.

L’esperienza interattiva si trova su www.LEGO.com/kids-saferinternetday, e aiuterà i bambini ad esplorare il significato di empatia digitale e il motivo per cui è così importante, aiutandoli ad essere consapevoli, sensibili e di supporto ai propri sentimenti e quelli altrui, ma anche ai bisogni e alle preoccupazioni online. Nel corso di questa esperienza di apprendimento divertente e accessibile, le Minifigure LEGO presenteranno ai bambini una serie di questioni che possono incontrare nel mondo digitale: scenari di cyberbullismo, mob online e la diffusione di disinformazione, spiegati in maniera semplice e immediata. Sulla base delle loro risposte, i bambini saranno premiati con lo status di eroe dell’empatia online. L’esperimento rende il tema dell’empatia digitale facile e accessibile da capire.

Le competenze di cittadinanza digitale, compresa l’empatia digitale, sono molto importanti per vivere esperienze positive nel mondo online. L’empatia digitale è una delle competenze fondamentali di cittadinanza digitale: infatti, aiuta i bambini a capire come la loro comunicazione online potrebbe avere un impatto sugli altri. È stato dimostrato, grazie ad una ricerca del DQI, che i bambini con alti punteggi di intelligenza digitale (DQ) hanno meno probabilità di essere coinvolti in episodi di cyberbullismo o dover affrontare altri tipi di rischi informatici.

A causa delle restrizioni, i bambini passano più tempo online, e il Safer Internet Day di quest’anno è incredibilmente importante per attirare l’attenzione su questi problemi, soprattutto alla luce del 45% dei bambini di età compresa tra 8 e 12 anni che riferiscono di essere stati colpiti dal cyberbullismo in passato.

Yuhyun Park, fondatore del DQ Institute ed esperto internazionale in competenze digitali e sicurezza online dei bambini, afferma:

“Noi ed il Gruppo LEGO condividiamo la speranza che i bambini possano essere buoni cittadini digitali, che possono ridurre al minimo i rischi informatici e massimizzare il loro potenziale nel mondo digitale. Questo è il motivo per cui siamo così contenti di lavorare con il Gruppo LEGO, grandi esperti nella comunicazione con i bambini. Speriamo che l’esperienza ludica che progettiamo insieme contribuisca a responsabilizzare i bambini a rendere internet un posto migliore per loro in futuro”

Il Gruppo LEGO è il primo produttore di giocattoli a collaborare con il DQ Institute per promuovere l’apprendimento dell’empatia digitale tra i bambini. L’azienda ha lavorato a stretto contatto con il DQI per creare un’esperienza in linea con il quadro DQ, il primo standard globale relativo all’alfabetizzazione digitale, alle competenze digitali e alla prontezza digitale (IEEE 3572.1-2020).

Per esempio, ognuno dei quattro nuovi eroi del Safer Internet Day è strettamente collegato alle competenze di empatia digitale che il DQ Institute raccomanda ai bambini di sviluppare:

Sir Hug-A-Lot (che in italiano suona tipo abbraccia-un-sacco ), che incarna l’ empatia online

Butterclops (in italiano Ranuncolo , fiore noto per le caratteristiche di eleganza nella semplicità), scelto per rappresentare la consapevolezza di sé online

AeroVision , progettato per aiutare i bambini a riconoscere il punto di vista delle altre persone

Admiral Highfive (Ammiraglio dammi-il-cinque in italiano), un personaggio creato per parlare della gentilezza online

Così racconta Kathrine Kirk Muff, VP della responsabilità sociale del Gruppo LEGO: