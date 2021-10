Netflix si fa in mattoncini LEGO per promuovere la serie Seinfeld.

L’iconica sitcom della NCB “Seinfeld” (1989-99) è disponibile su Netflix dallo scorso venerdì 1 ottobre. All’inizio di agosto, LEGO ha rilasciato il set LEGO Ideas #21328 Seinfeld (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), celebrando così il 30° anniversario della serie (2019). Quale miglior opportunità per Netflix per promuovere la serie?

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas #21328 Seinfeld



Lo staff di Netflix non ha dovuto far altro che mattoncinare Jerry Seinfeld e gli altri protagonisti della serie e il gioco è fatto.

Il promo è anche andato in onda durante il noto Talk Show serale The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:

Ormai sappiamo che il set riproduce l’appartamento di Jerry nella forma del tipico set televisivo nel quale le sitcom vengono girate in presenza del pubblico (sul modello dei precedenti set dedicati all’altra sitcom di success di quel periodo, Friends) e il tipico palco da stand-up comedian sul quale tante volte si è esibito il protagonista della sitcom, oltre a tutta una serie di accessori di scena che permetteranno agli appassionati della serie di riprodurre scene iconiche della serie come “Il turista”, la “La statuetta” etc. Il set include inoltre le 5 minifigure dei personaggi principali: Jerry Seinfeld, George Costanza, Cosmo Kramer, Elaine Benes e Newman (interpretato nello show da Wayne Knight), tutti e rigorosamente abbigliati secondo la moda degli anni ’90.

Nel promo realizzato da Netflix, vediamo quindi il personaggio minifigurizzato di Jerry Seinfeld aggirarsi per l’appartamento riprodotto dal set LEGO Ideas #21328 Seinfeld e tentando di fare colazione con cereali e latti mattoncinati.

Clicca qui per acquistare il set

LEGO Ideas #21328 Seinfeld



Alla fine del promo, nell’inquadratura finale viene mostrato un piccolo set accanto a “quello grande” del LEGO Ideas #21328 Seinfeld, che riproduce lo studio dentistico di Tim Whatley con una minifigure di Whatley stesso.

Interpretato da Bryan Cranston, il personaggio di Whatley è apparso solo in una manciata di episodi e i migliori di questi erano ambientati proprio nel suo studio dentistico.

Per quanto riguarda il piccolo set, non ci è dato sapere se sarà un set promozionale, un GWP – Gift With Purchase o quant’altro, ma data l’abitudine di LEGO di lanciare teaser qua e là, ci sono buone probabilità che possa esserlo o diventarlo. Vedremo…