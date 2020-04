LEGO set # 10271 FIAT 500: la recensione

La Fiat 500, con il suo design eccezionale che gode di notevole fama a livello internazionale, incarna perfettamente lo stile dell’automobilismo italiano. Il set LEGO Creator Expert # 10271 Fiat 500 ricrea in mattoncini una vera icona del design automobilistico classico: la leggendaria Fiat 500F della fine degli anni ’60. Il set comprende 960 pezzi ed è in vendita dal 1° marzo 2020.

La scatola

I veicoli della linea Creator Expert sono convenzionalmente esposti, nelle immagini sulla scatola, in un ambiente appropriato e il set LEGO Creator Expert # 10271 Fiat 500 è decisamente in linea questa tendenza, avendo il nostro Colosseo sullo sfondo. Diverse sono le funzioni incluse nel set: porte apribili, vano motore apribile, tettuccio in tessuto-non-tessuto apribile.

Aprendo la scatola, troviamo nove buste, numerate da uno a tre. All’interno troviamo anche il manuale di istruzioni, realizzato con particolare cura, con alcune belle fotografie in copertina e utili informazioni sulla vera FIAT 500 che occupa le prime pagine, il tutto “confezionato” come una brochure FIAT originale dell’epoca. Anche Designer LEGO Pierre Normandin, fornisce alcuni commenti sullo processo di sviluppo di questo modello. Particolarmente interessante è l’info-grafica della linea temporale delle numerose varianti della FIAT 500. Il set raffigura la classica FIAT 500 F in vendita nel 1965, introducendo le porte standard al posto di quelle “controvento” delle quali erano dotati i modelli precedenti. In ogni pagina sono presenti testi in inglese e in italiano, in omaggio alle origini italiche della nostra FIAT 500. Il set include anche un foglietto di adesivi con 17 elementi da applicare al set stesso. La maggior parte di questi sono necessari per le targhe alternative e per l’accessorio del cavalletto del pittore, anche se ovviamente la preferenza di tutti è per i pezzi stampati quando si tratta di set LEGO Creator Expert.

Il modello

Il primo set di buste ci permette di costruire il telaio della Fiat 500. Il telaio è realizzato soprattutto con elementi LEGO Technic e si noterà subito che l’asse anteriore è statico, dal momento che questo set è privo dello sterzo.

Il retro del modello contiene tiene il motore, esso stesso una piccola creazione. E’ stato realizzato facendo uso di alcune parti interessanti come la “testa” della minifigure monocromatica black.

La zona del paraurti posteriore utilizza hinge plate per rendere la leggera e corretta angolazione. Esauriamo i pezzi delle buste “N.1” costruendo il pavimento interno, che include anche la leva del cambio e quella del freno a mano.

Aprendo il set di buste “N.2”, si inizia a riempire l’interno dell’auto con i sedili posteriori, che si agganciano a clip. I sedili anteriori sono identici tra loro e sono fissati in sede tramite alcuni elementi LEGO Technic. Entrambi i sedili anteriori sono ribaltabili (in avanti), proprio come nell’auto reale.

Il terzo ed ultimo set di buste (le “N.3”) ci porta al completamento del modello, ovvero cofano anteriore, vano motore posteriore, portiere, montanti e tetto.

Sotto il cofano anteriore, c’è lo spazio per la ruota di scorta e per il serbatoio del carburante. Sul “muso” dell’auto fa bela mostra di sè un tile round 1×1 stampato con il logo FIAT.

La versione d iFIAT 500 che LEGO ha scelto di riprodurre è quella con tettuccio apribile, che nel set è stato realizzato con un elemento in tessuto-non-tessuto realizzato appositamente. Il modello viene a questo punto completato con alcuni dettagli quali la targa anteriore e posteriore, oltre ad alcune prese d’aria (tutti adesivi).

Il set include anche i pezzi per realizzare alcuni accessori: un portapacchi per i bagagli e una valigia da mettere sul posteriore e un cavalletto con un quadro della Fiat davanti al Colosseo. Il quadro ovviamente è un adesivo ed è il più grande per questo set.

Conclusioni e raccomandazioni

Nel complesso, il set LEGO Creator Expert # 10271 Fiat 500 è un veicolo più che apprezzabile e con diversi dettagli che piaceranno agli appassionati. L’aspetto più particolare è senz’altro il colore scelto dal Designer per la carrozzeria. LEGO lo chiama Cool Yellow, cioè un giallo più tenue, così da non risultare troppo brillante. Il Cool Yellow è sicuramente un colore che LEGO non usa molto spesso, tanto che ci sono alcune parti di questo colore che sono esclusive di questo set. E’ senz’altro molto difficile replicare le curve della versione reale con mattoncini fondamentalmente squadrati, ma tutto sommato la resa è piuttosto buona, soprattutto vicino alle zone del parafango, grazie all’utilizzo di plate e hinge.

Alcuni dettagli e accessori sono delle ottime aggiunte, come ad esempio il tettuccio apribile in tessuto e il portapacchi. Il cavalletto e la pittura sono decisamente una ciliegina sulla torta.

La Ford Mustang (set LEGO # 10265) ci ha fatto prendere “gusto” ad avere lo sterzo funzionante nei set LEGO Creator Expert, è quindi normale sentirne la mancanza in questo nuovo set della stessa serie. Gli interni sono a dir poco essenziali, esattamente come lo erano (e sono) quelli della vettura reale.