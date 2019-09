Lego: arriva il set 21319 sul Central Perk e la promo Hidden Side

Disponibile il set Lego dedicato alla serie tv Friends che vi permetterà di ricostruire il Central Perk.

La leggendaria sitcom Friends festeggia 25 anni e per celebrare questo importante anniversario Lego ha realizzato un set dedicato ai suoi protagonisti il Central Perk, uno dei luoghi iconici della serie con il set Lego Ideas 21319 – Central Perk

Il set 21319 – Central Perk, della linea Lego Ideas (disponibile sullo store Lego), vi permetterà di costruire la mitica caffetteria newyorkese fin nei minimi dettagli, sarà composto da oltre 1.079 pezzi e avrà le seguenti misure: 11 cm di altezza, 29 cm di larghezza e 22 cm di profondità.

21319 – Central Perk ricostruirà così l’interno del celebre locale, in cui sarà possibile posizionare i protagonisti nell’area salotto dotata di divano, sedie tavoli e una poltrona, dalle quali si potranno ammirare le esibizioni di Phoebe e Ross sul piccolo palco del locale.

Alle spalle del celebre divano troverete poi il bancone della caffetteria, dietro al quale Gunther servirà dolcetti e bevande agli avventori del locale.

Il set sarà ricco di accessori e particolari iconici; ogni elemento richiamerà e renderà omaggio ai vari particolari che hanno reso la serie Friends una delle più amate degli ultimi anni e sarà senza dubbio un oggetto da collezione imperdibile per tutti i fan della serie.

Lego Ideas 21319 – Central Perk e conterrà le minifigure del cast di Friends (Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e Gunther) corredate da alcuni accessori iconici.

Il set sarà disponibile a partire da settembre 2019 e avrà un prezzo di 69,99 euro.

Il set dedicato a Friends non sarà la sola novità che Lego rilascerà a settembre, infatti per tutti coloro che faranno acquisti superiori a 45,00 euro sull’e-commerce ufficiale, Lego omaggerà tutti i suoi clienti con il set Lego Hidden Side 40336 – Newbury’s Juice Bar, di cui vi avevamo parlato in questa news. Con questo omaggio potrete così immergervi nel nuovo universo Lego che fonde la classica esperienza di gioco Lego con l’innovativa tecnologia della realtà aumentata (disponibile sullo store Lego) e aiutare la coraggiosa Parker nella lotta ai fantasmi che infestano Newbury.

Potete acquistare il set Lego Ideas 21319 – Central Perk e partecipare così a questa promozione a questo link. La promozione per ricevere in omaggio il Newbury’s Juice Bar sarà valida fino al 15 settembre 2019.